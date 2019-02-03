«Интер» уступил «Болонье»

«Интер» проиграл «Болонье» в матче 22-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (40 очков) занимает на данный момент третье место в турнирной таблице, «Болонья» (17 очков) - третья снизу.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интернационале» - «Болонья» 0:1 (0:1)
Гол: Сантандер 33
«Интернационале»: Ханданович, Седрик Соареш (Раноккья 78), Шкриньяр, де Врей, Дальберт, Брозович, Весино, Кандрева (Мартинес 46), Наингголан (Мариу 68), Перишич, Икарди
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Лянко (Гонсалес 49), Дейкс, Поли, Пульгар, Сориано, Орсолини, Сантандер (Дестро 87), Паласио (Крейчи 74)
Главный тренер: Михайлович Синиша.
Предупреждения: Мбайе 41, Весино 44, Ларангейра 65
Судья: Паскуа Фабрицио.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Ювентус» сыграл вничью с «Пармой».
Переименуйся, в болельщика на час или в слугу Роналды)
Переименуйся, в болельщика на час или в слугу Роналды)
Можешь быть свободен.
Можешь быть свободен.
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Пффф
Твой клуб, за который ты болеешь только из-за того что туда Роналду перешел, будет выбит в следующем раунде ЛЧ)
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезон 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезон 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Также как нечем объяснить косяк 2006 года)
Кстати вы же чемпионы серии Б, нарисуйте себе еще одну звезду, розовую.
Также как нечем объяснить косяк 2006 года)
Кстати вы же чемпионы серии Б, нарисуйте себе еще одну звезду, розовую.
Играть у себя дома вот так, против аутсайдера - это просто стыд.
Играть у себя дома вот так, против аутсайдера - это просто стыд.
Сразу понятно за какой клуб топит этот судья.
Сразу понятно за какой клуб топит этот судья.