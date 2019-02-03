«Интер» уступил «Болонье»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 10’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 61’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 28’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 28’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 1’ Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 73’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 4:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 30’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
ГлавнаяНовости

«Интер» уступил «Болонье»

вчера, 21:57
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Интер» проиграл «Болонье» в матче 22-го тура чемпионата Италии.

«Интер» (40 очков) занимает на данный момент третье место в турнирной таблице, «Болонья» (17 очков) - третья снизу.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - «Болонья» 0:1 (0:1)
Гол: Сантандер 33

«Интернационале»: Ханданович, Седрик Соареш (Раноккья 78), Шкриньяр, де Врей, Дальберт, Брозович, Весино, Кандрева (Мартинес 46), Наингголан (Мариу 68), Перишич, Икарди
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Лянко (Гонсалес 49), Дейкс, Поли, Пульгар, Сориано, Орсолини, Сантандер (Дестро 87), Паласио (Крейчи 74)
Главный тренер: Михайлович Синиша.

Предупреждения: Мбайе 41, Весино 44, Ларангейра 65

Судья: Паскуа Фабрицио.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Ювентус» сыграл вничью с «Пармой».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Первое поражение ПСЖ и победа «Монако». Итоги 23-го тура Лиги 1
Сегодня, 00:57 Комментарии3
«Лион» нанес ПСЖ первое поражение в сезоне
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии29
«Реал» благодаря голу Бензема обыграл «Алавес»
Сегодня, 00:34 ВидеоКомментарии36
«Милан» и «Рома» сыграли вничью
Сегодня, 00:24 ВидеоКомментарии19
Поражение «Баварии» и хет-трик Финнбогасона. Итоги 20-го тура Бундеслиги
Вчера, 22:42 Комментарии2
«Ман Сити» обыграл «Арсенал». Агуэро оформил хет-трик
Вчера, 21:21 ВидеоКомментарии126
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
la_masia
la_masia ответил Великий Князь
   23 / 815
сегодня в 00:47
Пффф, что там с ЛЧ у пургентуса? Еще лет тридцать будете хвастаться вторыми местами?)
Великий Князь
Великий Князь ответил la_masia
   11 / 815
сегодня в 00:26
Терпи терпи, вы же любите терпеть. Ответить не можете) Переименуйся, в болельщика на час или в слугу Роналды)
Про слуг запел тот, у кого холоп смурфика на аватаре. Аха-ха)
la_masia
la_masia ответил Великий Князь
   23 / 815
сегодня в 00:11
Мне было очень важно услышать твоё мнение. Аха-ха) Можешь быть свободен.
Терпи терпи, вы же любите терпеть. Ответить не можете)
Переименуйся, в болельщика на час или в слугу Роналды)
Великий Князь
Великий Князь ответил la_masia
   11 / 815
сегодня в 00:03
Ну вот вы слабые глоры ювентуса, свои же слова подтвердить не можете, переходите на личные оскорбления. Пффф Твой клуб, за который ты болеешь только из-за того что туда Роналду перешел, будет выбит в следующем раунде ЛЧ)
Мне было очень важно услышать твоё мнение. Аха-ха)
Можешь быть свободен.
la_masia
la_masia ответил Великий Князь
   23 / 815
вчера в 23:58
Лицемерные бестыдники верят в истинность "успехов" интера, но по факту гельминтер никогда ничего не выигрывал, все его титулы картонные со дня основания.
Ну вот вы слабые глоры ювентуса, свои же слова подтвердить не можете, переходите на личные оскорбления.
Пффф
Твой клуб, за который ты болеешь только из-за того что туда Роналду перешел, будет выбит в следующем раунде ЛЧ)
Великий Князь
Великий Князь ответил la_masia
   11 / 815
вчера в 23:49
Ответ в стиле глора Ювентуса. Рот открыли, ляпнули, а слова подтвердить нечем) Также как нечем объяснить косяк 2006 года) Кстати вы же чемпионы серии Б, нарисуйте себе еще одну звезду, розовую.
    NAZAR 007
    NAZAR 007
       106 / 815
    вчера в 23:42
    Всех болел с Новым 2019 годом и приглашение на традиционное
    ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
    сезон 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
    включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !

    https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
    la_masia
    la_masia ответил Великий Князь
       23 / 815
    вчера в 23:39
    Цари перед конюхами не отвечают. Аха-ха)
    Ответ в стиле глора Ювентуса. Рот открыли, ляпнули, а слова подтвердить нечем)
    Также как нечем объяснить косяк 2006 года)
    Кстати вы же чемпионы серии Б, нарисуйте себе еще одну звезду, розовую.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил RMUKMU
       11 / 815
    вчера в 23:31
    Ха. Какие же вы смешные лицемерные бесстыдники.
    Лицемерные бестыдники верят в истинность "успехов" интера, но по факту гельминтер никогда ничего не выигрывал, все его титулы картонные со дня основания.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил la_masia
       11 / 815
    вчера в 23:29
    Ответь за слова?) по каким аккаунтам?
    Цари перед конюхами не отвечают. Аха-ха)
    RMUKMU
    RMUKMU ответил juvenale
       175 / 815
    вчера в 23:28
    это история этого середняка>..два кч в 60-е годы!!!!их вообще можно не считать,как такового турнира там не было,потом 50 лет даже без финалов и 20 лет без титулов в Италии,потом фарсополли и картонные кубки и постоянный позор и вылеты в плове лч,до2010 года,там благодаря гению тренера выиграли ЛЧ случайно,потом как типичный середняк развалился и 10 лет из которых 70 процентов времени даже в лч не играли,это их типичное состояние
    Ха. Какие же вы смешные лицемерные бесстыдники.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Ван Бронкхорст
       11 / 815
    вчера в 23:25
    Я никогда не был клерком,свои видения и представления о жизни не надо проецировать на меня,гения от природы,я всегда был миллиардером и никогда не работал,на меня работают люди, а я только отдыхаю
    На эту тему я давал стихотворный ответ другому твоему аккаунту. Уверен ты помнишь, поэтому повторяться не буду)))
    la_masia
    la_masia ответил Великий Князь
       23 / 815
    вчера в 23:24
    Ты тоже молодец, скачешь по аккаунтам как сайгак. Аха-ха)
    Ответь за слова?) по каким аккаунтам?
    juvenale
    juvenale ответил Брулин
       16 / 815
    вчера в 23:23
    После такого подают в отставку. Играть у себя дома вот так, против аутсайдера - это просто стыд.
    а кто аутсайдер?
    Брулин
    Брулин
       159 / 815
    вчера в 23:23
    После такого подают в отставку.
    Играть у себя дома вот так, против аутсайдера - это просто стыд.
    juvenale
    juvenale ответил Jeck Denielse
       16 / 815
    вчера в 23:21
    Я не любитель далёких экскурсов в "ретро"...... Для меня это было "давно и неправда"... Я рос на том что "Интернационале" - большой клуб...один из лучших в Мире.... Который 5 раз чемпионил в Италии в начале века....брал ЛЧ... Это команда Дзанетти,Роналдо,Фигу,Ибрагимовича,Маттеуса,Джоркаеффа,Креспо,Вьери.... Грустно всё это...
    5? первый подарен в кабинете,когда команда заняли 3 место,второй без конкуренции(без Юве) единственное случайное ЛЧ, с таким успехом Порту еще более велик.Величие клуба определяется не только выигрышем кубка,а способностью закрепиться в элите и каждый год играть на решающих стадиях,картон этим похвастаться не может
    Великий Князь
    Великий Князь ответил la_masia
       11 / 815
    вчера в 23:20
    Молодец, если ты среагировал на мой комментарий, значит ход твоих мыслей правильный.
    Ты тоже молодец, скачешь по аккаунтам как сайгак. Аха-ха)
    BagioR
    BagioR
       282 / 815
    вчера в 23:18
    С победой россоблу
    la_masia
    la_masia ответил Великий Князь
       23 / 815
    вчера в 23:16
    За барсу. Аха-ха)
    Молодец, если ты среагировал на мой комментарий, значит ход твоих мыслей правильный.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       132 / 815
    вчера в 23:15
    Так им и надо!!!
    Великий Князь
    Великий Князь ответил la_masia
       11 / 815
    вчера в 23:13
    Судья: 33а Фабрицио. Сразу понятно за какой клуб топит этот судья.
    За барсу. Аха-ха)
    la_masia
    la_masia
       23 / 815
    вчера в 23:10
    Судья: 33а Фабрицио.
    Сразу понятно за какой клуб топит этот судья.
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
       310 / 815
    вчера в 23:03
    Там что на спинах у игроков Интера фамилии на китайском языке были написаны??? Ой глаза мои бедные что же вы видели.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Ван Бронкхорст
       8 / 815
    вчера в 23:02
    Слушай, ну неужели твои угрозы кто-то воспринимать будет?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       302 / 815
    вчера в 23:02
    Ха-ха-ха!!!
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
       310 / 815
    вчера в 23:00
    Интер ты ли это???????? Да конечно кто же ещё.
    Ван Бронкхорст
    Ван Бронкхорст ответил Великий Князь
       457 / 815
    вчера в 22:58
    От смеха? Посмотрел бы я как смешно если Андрей на ринг вышел с тобой, шанс у тебя был бы ноль
    Ван Бронкхорст
    Ван Бронкхорст
       457 / 815
    вчера в 22:56
    Я никогда не был клерком,свои видения и представления о жизни не надо проецировать на меня,гения от природы,я всегда был миллиардером и никогда не работал,на меня работают люди, а я только отдыхаю
    la_masia
    la_masia ответил bayern-cobra
       23 / 815
    вчера в 22:56
    Одни договарники в Италии это футбол разве
    Согласен, у Ювентуса абонемент вообще.
    bayern-cobra
    bayern-cobra
       403 / 815
    вчера в 22:52
    Одни договарники в Италии это футбол разве
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100