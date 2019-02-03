«Ман Сити» обыграл «Арсенал». Агуэро оформил хет-трик

«Манчестер Сити» одолел «Арсенал» в центральном матче 25-го тура АПЛ.
Победа позволила команде Хосепа Гвардиолы до двух очков сократить отставание от «Ливерпуля», но мерсисайдцам еще предстоит сыграть свой матч завтра. «Арсенал» остается на шестой позиции.
Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»
«Манчестер Сити» - «Арсенал» 3:1 (2:1)
Голы: Агуэро 1, Агуэро 43, Агуэро 60 - Косьельни 10
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Уокер, Гюндоган, Фернандиньо, Давид Сильва, Де Брюйне (Марез 86), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус 81), Бернарду Силва
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Арсенал»: Лено, Начо Монреаль, Косьельни, Мустафи (Мавропанос 80), Колашинац (Суарес 67), Гендузи, Лукас Торрейра, Лихтштайнер, Обамеянг, Ивоби (Рэмзи 66), Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Лукас Торрейра 40, Гюндоган 64
Судья: Аткинсон Мартин.
«Соккер.ру» вел
Да, на ПК тоже катаю. Этот состав как раз на ПК.
Да, на ПК тоже катаю. Этот состав как раз на ПК.
Это в 18 или 19?
Это в 18 или 19?
Коут (88) - Ферна (87) цветная карточка - КДБ (91)
Альба (87) - Варан (не помню рейт) - Ляпорт (84) Карточка ЛЧ - Уокер (84)
Льорис (88)
Этот состав в ВЛ круто себя показывает. Еще учитывая, что на банке есть Эриксен, КДБ, Лосано и еще пару бегунков под экстра-таймы)
Коут (88) - Ферна (87) цветная карточка - КДБ (91)
Альба (87) - Варан (не помню рейт) - Ляпорт (84) Карточка ЛЧ - Уокер (84)
Льорис (88)
Этот состав в ВЛ круто себя показывает. Еще учитывая, что на банке есть Эриксен, КДБ, Лосано и еще пару бегунков под экстра-таймы)
А с Division Rivals всё иначе, после калибровки кидают в дивизион по скиллу и всё, там и катаешь.
У меня сейчас бомбезный состав в УТ) Наверное лучший из всех частей, которые собирал)
А с Division Rivals всё иначе, после калибровки кидают в дивизион по скиллу и всё, там и катаешь.
У меня сейчас бомбезный состав в УТ) Наверное лучший из всех частей, которые собирал)
Жаль, что не получилось посмотреть матч..
Жаль, что не получилось посмотреть матч..