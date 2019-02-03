«Ман Сити» обыграл «Арсенал». Агуэро оформил хет-трик

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 7’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 59’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 25’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 26’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 70’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 3:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 27’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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«Ман Сити» обыграл «Арсенал». Агуэро оформил хет-трик

вчера, 21:21
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Манчестер Сити» одолел «Арсенал» в центральном матче 25-го тура АПЛ.

Победа позволила команде Хосепа Гвардиолы до двух очков сократить отставание от «Ливерпуля», но мерсисайдцам еще предстоит сыграть свой матч завтра. «Арсенал» остается на шестой позиции.

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» - «Арсенал» 3:1 (2:1)
Голы: Агуэро 1, Агуэро 43, Агуэро 60 - Косьельни 10

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Уокер, Гюндоган, Фернандиньо, Давид Сильва, Де Брюйне (Марез 86), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус 81), Бернарду Силва
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Арсенал»: Лено, Начо Монреаль, Косьельни, Мустафи (Мавропанос 80), Колашинац (Суарес 67), Гендузи, Лукас Торрейра, Лихтштайнер, Обамеянг, Ивоби (Рэмзи 66), Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Лукас Торрейра 40, Гюндоган 64

Судья: Аткинсон Мартин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1
   1 / 815
вчера в 23:49
Шишанутый
Шишанутый ответил DXTK
   55 / 815
вчера в 23:46
Да не точто не давно Аталанта 3-0 Ювентус. или Юве 3-3 Парма.
Конечно в Италии зрелищнее играют!
beefs
beefs
   173 / 815
вчера в 23:40
Ожидаемо, Арсенал слабоват...
Garrincha58
Garrincha58
   497 / 815
вчера в 23:34
рука бога 2
cska plus
cska plus
   26 / 815
вчера в 23:17
Арсенал капитулировал без боя.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   66 / 815
вчера в 22:50
Да, была идея объединить серваки)
Она и есть только сони ломается!!! может дальше сломается, а итг фифа не ноая а дополнение осенью!
allemz
allemz ответил Ice van Reed
   12 / 815
вчера в 22:49
Наконец-то норм товарищ консольный!)) хотя Фифу обещали объединить ПК Xбокс и соньку
Да, была идея объединить серваки)
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   66 / 815
вчера в 22:48
Хорошо. Да, на ПК тоже катаю. Этот состав как раз на ПК.
Наконец-то норм товарищ консольный!)) хотя Фифу обещали объединить ПК Xбокс и соньку
allemz
allemz ответил Ice van Reed
   12 / 815
вчера в 22:45
В 18-й в 19- по демке понял что скорость появилась, как в фифа 19 появлюсюсь дам знать, надеюсь вы с ПК
Хорошо.
Да, на ПК тоже катаю. Этот состав как раз на ПК.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   66 / 815
вчера в 22:44
Четко. Это в 18 или 19?
В 18-й в 19- по демке понял что скорость появилась, как в фифа 19 появлюсюсь дам знать, надеюсь вы с ПК
allemz
allemz ответил Ice van Reed
   12 / 815
вчера в 22:41
У меня на рамах ДДХ, Валенсия, Вирджил, аке Натан, Блинд, , Фелаини, Мата, Рэшфорд, Клюферт, Марсиаль! Это все обычные, перед ЧМ там выпал кореец розовая карта на рамах 89, и еще один в напададени, век его не знать Забыл Ван Дейка купил, прикол в том если Фелаини с Ван Дейков в центре поставить, это жесть!!!
Четко.
Это в 18 или 19?
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   66 / 815
вчера в 22:40
Дембеле (84) цветная карточка - Агуэро (89) - Стерлинг (86) Коут (88) - Ферна (87) цветная карточка - КДБ (91) Альба (87) - Варан (не помню рейт) - Ляпорт (84) Карточка ЛЧ - Уокер (84) Льорис (88) Этот состав в ВЛ круто себя показывает. Еще учитывая, что на банке есть Эриксен, КДБ, Лосано и еще пару бегунков под экстра-таймы)
У меня на рамах ДДХ, Валенсия, Вирджил, аке Натан, Блинд, , Фелаини, Мата, Рэшфорд, Клюферт, Марсиаль! Это все обычные, перед ЧМ там выпал кореец розовая карта на рамах 89, и еще один в напададени, век его не знать Забыл Ван Дейка купил, прикол в том если Фелаини с Ван Дейков в центре поставить, это жесть!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   66 / 815
вчера в 22:37
Дембеле (84) цветная карточка - Агуэро (89) - Стерлинг (86) Коут (88) - Ферна (87) цветная карточка - КДБ (91) Альба (87) - Варан (не помню рейт) - Ляпорт (84) Карточка ЛЧ - Уокер (84) Льорис (88) Этот состав в ВЛ круто себя показывает. Еще учитывая, что на банке есть Эриксен, КДБ, Лосано и еще пару бегунков под экстра-таймы)
Ну состав ядерный!!!
allemz
allemz ответил No problem
   12 / 815
вчера в 22:36
С победой Гриша).
Ждем вашей победы над Алавесом!)
allemz
allemz ответил Ice van Reed
   12 / 815
вчера в 22:36
Озвучьте его любезный!!!
Дембеле (84) цветная карточка - Агуэро (89) - Стерлинг (86)

Коут (88) - Ферна (87) цветная карточка - КДБ (91)

Альба (87) - Варан (не помню рейт) - Ляпорт (84) Карточка ЛЧ - Уокер (84)

Льорис (88)

Этот состав в ВЛ круто себя показывает. Еще учитывая, что на банке есть Эриксен, КДБ, Лосано и еще пару бегунков под экстра-таймы)
No problem
No problem ответил allemz
   65 / 815
вчера в 22:35
Это да. Пригорает иногда. Попадают сопы, которые бичуют, игра у них не строится, но зато у них есть бегунки на флангах, которые могут навесить и забить, тем самым отскочить.
С победой Гриша).
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   66 / 815
вчера в 22:31
Всё решают руки и голова!)
Согласен!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   66 / 815
вчера в 22:31
Я WL имел ввиду, что там взял Элиту) А с Division Rivals всё иначе, после калибровки кидают в дивизион по скиллу и всё, там и катаешь. У меня сейчас бомбезный состав в УТ) Наверное лучший из всех частей, которые собирал)
Озвучьте его любезный!!!
allemz
allemz ответил Ice van Reed
   12 / 815
вчера в 22:31
Самое интересное когда против ПСЖ берешь Ман. Сити, если ничего не перестраивать побеждаешь в два гола! С МЮ первый матч проблемы или пропускаешь а, во втором сравниваешь и устраиваешь фкрги тайм. Я не фифер может можно наказывать там,я играю по минималке!!!
Всё решают руки и голова!)
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   66 / 815
вчера в 22:30
Элиту брал)
Самое интересное когда против ПСЖ берешь Ман. Сити, если ничего не перестраивать побеждаешь в два гола! С МЮ первый матч проблемы или пропускаешь а, во втором сравниваешь и устраиваешь фкрги тайм. Я не фифер может можно наказывать там,я играю по минималке!!!
allemz
allemz ответил Ice van Reed
   12 / 815
вчера в 22:28
А он во втором дивизионе был, но так не попал в Элиту! Хотя это дело времени но все же!!!
Я WL имел ввиду, что там взял Элиту)
А с Division Rivals всё иначе, после калибровки кидают в дивизион по скиллу и всё, там и катаешь.
У меня сейчас бомбезный состав в УТ) Наверное лучший из всех частей, которые собирал)
DXTK
DXTK ответил Шишанутый
   224 / 815
вчера в 22:28
Какой скучный был матч почти уснул под него. Нет такой футбол нам не нужен!
Да не точто не давно Аталанта 3-0 Ювентус. или Юве 3-3 Парма.
Ван Бронкхорст
Ван Бронкхорст
   457 / 815
вчера в 22:26
Барселона всех сильней
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   66 / 815
вчера в 22:26
Элиту брал)
А он во втором дивизионе был, но так не попал в Элиту! Хотя это дело времени но все же!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   66 / 815
вчера в 22:22
Элиту брал)
Я брата прошел со счетом 5-1 год назад Нидерланды против Портвгалии это самая главная победа пока что!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   66 / 815
вчера в 22:20
Элиту брал)
Не не особо играл, брат мой штурмовал ее, я более посредственный игрок, я рабоной однажды забил и со штрафных трижды))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   80 / 815
вчера в 22:20
Болельщиков Сити с победой!)
Жаль, что не получилось посмотреть матч..
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 815
вчера в 22:20
Победа на классе.
Sergey Z
Sergey Z
   75 / 815
вчера в 22:20
МС с победой!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   66 / 815
вчера в 22:19
Режим "Клубы профи"? Да, с 18 начал в нее. Лучше в УТ, а еще лучше в "Weekend Leaguе" для быстрого прогресса)
Самая веселая тема в УТ Вирджил и Данте( отсылка на DMC 5)
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