«Ман Сити» обыграл «Арсенал». Агуэро оформил хет-трик

вчера, 21:21

«Манчестер Сити» одолел «Арсенал» в центральном матче 25-го тура АПЛ .

Победа позволила команде Хосепа Гвардиолы до двух очков сократить отставание от «Ливерпуля», но мерсисайдцам еще предстоит сыграть свой матч завтра. «Арсенал» остается на шестой позиции.

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» - «Арсенал» 3:1 (2:1)

Голы: Агуэро 1, Агуэро 43, Агуэро 60 - Косьельни 10

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Уокер, Гюндоган, Фернандиньо, Давид Сильва, Де Брюйне (Марез 86), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус 81), Бернарду Силва

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Арсенал»: Лено, Начо Монреаль, Косьельни, Мустафи (Мавропанос 80), Колашинац (Суарес 67), Гендузи, Лукас Торрейра, Лихтштайнер, Обамеянг, Ивоби (Рэмзи 66), Ляказетт

Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Лукас Торрейра 40, Гюндоган 64

Судья: Аткинсон Мартин.