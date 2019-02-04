Работа оргкомитета Евро-2020 обойдется более чем в 370 млн рублей

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Сообщается, что деятельность оргкомитета российской части Евол-2020 («Россия-2020») потребует финансирования из федерального бюджета в размере более 370 млн рублей.

Реализация положений законопроекта потребует выделения средств из федерального бюджета, объем которых, по прогнозным оценкам, на период 2018-2020 годов составит 376,4 млн рублей. Сумма состоит из расходов на оплату труда (144,18 млн рублей), страховых взносов (28,83 млн рублей), налога на доходы физических лиц (18,74 млн рублей), на аренду офисных помещений (15,7 млн рублей), на реализацию программы волонтеров Евро-2020 (134,73 млн рублей), а также прочих организационных расходов (34,22 млн рублей).

Напомним, что Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии турнира и четвертьфинал.