Акунья будет зарабатывать в «Зените» 2,5 млн евро в год

По данным источника, зарплата полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи в «Зените» составит 2,5 млн евро в год. Сам 27-летний футболист заключит с клубом контракт, рассчитанный на 4 года.
Сумма трансфера составит 16 млн евро. Еще 4 млн «Спортинг» сможет получить в качестве бонусов.
Промес по ходу не придет в аренду.
Промес по ходу не придет в аренду.
Как там очередная феерическая трансферная кампания в "Спартаке"?
Как там Десподов и Айртон поживают? Ещё будут покупки, или уже можно смеяться над этим "усилением" нашего "народного" клуба со втором бюджетом в лиге?)))
Как там очередная феерическая трансферная кампания в "Спартаке"?
Как там Десподов и Айртон поживают? Ещё будут покупки, или уже можно смеяться над этим "усилением" нашего "народного" клуба со втором бюджетом в лиге?)))