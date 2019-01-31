Минспорт РФ хочет получить дополнительные средства на проведение Евро-2020

Заместитель главы Министерства спорта России Павел Новиков заявил, что ведомство обсуждает возможность выделения дополнительных средств на проведение в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

По финансированию мы сейчас продолжаем обсуждение некоторых вопросов с тем, чтобы все-таки получить дополнительные средства на проведение чемпионата Европы.

Будем стараться с тем, чтобы те средства, о которых мы договорились и которые обоснованы, все-таки город получил, в том числе из федерального бюджета. Это в том числе будет касаться и временной инфраструктуры, которую мы сейчас завершаем и должны передать городу.