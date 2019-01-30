Клубы потратили на трансферы 7,03 млрд долларов в 2018 году

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ФИФА опубликовала на своем сайте ежегодный отчет о международных трансферах, осуществленных клубами.

Общие траты клубов на трансферы составили 7,03 млрд долларов. Это рекордный показатель. В прошлом году было осуществлено 16 533 трансфера. Участниками сделок стали 14 186 футболистов, представляющих 175 различных стран.

Больше всего в минувшем году меняли клубы бразильцы – 1753 футболиста. На их трансферы было потрачено больше всего средств – 1,15 млрд долларов. Самым дорогим трансфером минувшего года стал переход португальца Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» за 100 млн евро.