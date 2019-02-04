650 млн рублей будет потрачено на безопасность в Питере во время Евро-20

сегодня, 12:40

Сообщается, что обеспечение мер безопасности на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге потребует финансирования из федерального бюджета в размере более 650 млн рублей.

Общая сумма расходов на обеспечение безопасности мероприятий в рамках Евро-2020 составит 655,96 млн рублей. Из них в 2019 году 196,79 млн рублей будет потрачено на мероприятия по подготовке и обучению персонала частных охранных предприятий и охранных агентств. В 2020 году расходы на обеспечение безопасности в местах проведения матчей и иных мероприятий составят 459,17 млн рублей.

Ранее отмечалось, что работа оргкомитета Евро-2020 обойдется более чем в 370 млн рублей.