Браими стал трансферной целью «Уотфорда»

Полузащитник «Порту» Ясин Браими попал в сферу интересов «Уотфорда». «Шершни» планируют предпринять попытку заполучить 28-летнего хавбека по окончании текущего сезона.
Ранее сообщалось, что Браими входит в сферу интересов «Интера».
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Полузащитник «Порту» Ясин Браими попал в сферу интересов «Уотфорда». «Шершни» планируют предпринять попытку заполучить 28-летнего хавбека по окончании текущего сезона.
Ранее сообщалось, что Браими входит в сферу интересов «Интера».