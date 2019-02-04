«Зенит» еще может приобрести Акунью

сегодня, 17:39

Трансфер полузащитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи в «Зенит» еще возможен.

Ранее питерцы предложили за футболиста 16 млн евро, но тогда португальцы отказали в трансфере. Теперь же «Спортинг» готов продать своего игрока за эту сумму.

Любопытно, что лиссабонцы уже включили хавбека в заявку на Лигу Европы.