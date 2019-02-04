«Зенит» еще может приобрести Акунью

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.6 3.05 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 8 4.7 1.38
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.65 3.1 2.65
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.2
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.7 3.4 5.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 29’ Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 0:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 5.1 3.9 1.65
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1:3 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 2:4 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 4:3 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю 1:0 Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:2 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 26’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 25’ Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б 0:1 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.75 2.95 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 25’ Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 0:0 Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.3 2.95 3.25
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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«Зенит» еще может приобрести Акунью

сегодня, 17:39

Трансфер полузащитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи в «Зенит» еще возможен. 

Ранее питерцы предложили за футболиста 16 млн евро, но тогда португальцы отказали в трансфере. Теперь же «Спортинг» готов продать своего игрока за эту сумму.

Любопытно, что лиссабонцы уже включили хавбека в заявку на Лигу Европы.

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Все комментарии
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   213 / 801
сегодня в 20:25
Могильщик, от дискуссий ты бегаешь, зато при случае достаешь дизлайкер, как и все бомжы, трусливая питерская душонка (или правильнее сказать, зенитовская))
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил Nikola45
   213 / 801
сегодня в 20:23
И перевирать ну просто должно быть стыдно!
Да да да)))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил ВЦСПС 3
   89 / 801
сегодня в 20:18
За армянское радио никто не голосует.
Одна просьба : в блоге на голосование этого не писать,
там любой флуд и троллинг просто удаляю, во первых,
с..ча не хочу, во вторых. что даже главнее первого порой,
подсчитывать голоса сложнее, когда они вперемешку с комментами...
Nikola45
Nikola45 ответил Великолепный камерунец
   15 / 801
сегодня в 20:14
Вообще, помню как Николка писал де он москвич, потом писал что он не москвич а лишь жил в Москве, потом он писал что такого не писал))
И перевирать ну просто должно быть стыдно!
Nikola45
Nikola45 ответил Великолепный камерунец
   15 / 801
сегодня в 20:14
Вообще, помню как Николка писал де он москвич, потом писал что он не москвич а лишь жил в Москве, потом он писал что такого не писал))
Так напоминаю! Рожден в Москве! Жил и учился в Москве! Отслужил Армию уехал в Таллинн в Мореходку все вопросы? Ходил на морском буксире спасателе!
300liteyniy100
300liteyniy100 ответил Великолепный камерунец
   234 / 801
сегодня в 20:04
Вообще, помню как Николка писал де он москвич, потом писал что он не москвич а лишь жил в Москве, потом он писал что такого не писал))
питерские они такие!врут и не краснеют!!!гы гы гы!!!
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   213 / 801
сегодня в 20:02
Вообще, помню как Николка писал де он москвич, потом писал что он не москвич а лишь жил в Москве, потом он писал что такого не писал))
Nikola45
Nikola45 ответил Великолепный камерунец
   15 / 801
сегодня в 20:02
Ядреный был боярышник видимо
Да откуда мне знать чем Вы пользуетесь? ))
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил Nikola45
   213 / 801
сегодня в 20:01
Все в карман Лене Киевскому на АТО отправляет деньги
Ядреный был боярышник видимо
Nikola45
Nikola45 ответил d_fincher
   15 / 801
сегодня в 19:57
Создается впечатление, что Зенит - это маленький ребенок богатых родителей. Он попал в гигантский магазин "Детский мир" и пытается вынести из него всё, во что успел поиграть. При этом дома, на родной Рублевке, у мальчика 3 комнаты, переполненных игрушками. Точно! Помните этот фильм с Ришаром? "Игрушка". Вот тот сынок богатого папочки - это и есть Зенит: купить всё ,что можно, а также всё, что нельзя. Естественно, стараясь унизить как можно больше людей окрест. Как сладко Кокорин называет болельщиков Зенита "быдлом", а они идут на стадион, известный как Роспил-Арена. И им - не стыдно. Машут флажками, строчат комменты про величие лазуревого клуба.
Спартак это игрушка Лени Киевского! Деньги от которого он перечисляет На Войну АТО!
По Этой причине нефтяной проект нужно просто закрыть и расформировать! Так как это вражеская команда деньги от которой идут на войну на Донбасс !
Nikola45
Nikola45 ответил Литейный 4
   15 / 801
сегодня в 19:52
Потому что там бодяжат бензин, чтобы потом на марже купить очередного Педра в мазутный проект. Гыгыгы
И работники типаж Васи из Джентельменов удачи! )) То бензин а то дети! ))
Nikola45
Nikola45 ответил Gloomy59
   15 / 801
сегодня в 19:51
Да денег нет, а бензин дорожает, дорожает связь!
Все в карман Лене Киевскому на АТО отправляет деньги
Литейный 4
Литейный 4 ответил Nikola45
   5 / 801
сегодня в 19:50
Настоящий Болельщик Зенита не заправляется на красно белой заправке врага ))
Потому что там бодяжат бензин, чтобы потом на марже купить очередного Педра в мазутный проект. Гыгыгы
Nikola45
Nikola45
   15 / 801
сегодня в 19:48
Настоящий Болельщик Зенита не заправляется на красно белой заправке врага ))
112910415
112910415
   55 / 801
сегодня в 19:47
срочно брать!
Nikola45
Nikola45
   15 / 801
сегодня в 19:46
Я не понимаю! Газ в стране не дорожает для Московских Бабушек! )) А Бензин на Лукойле в тридорого! Да еще и с поразительно сомнительным качеством! )) А Болельщики Тарасовского проекта все к газу предъявляют претензии! )) Я принципиально не заправляюсь на Свиной красно белой заправке! Это все равно что платить Спартаку за Рошу ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 801
сегодня в 19:40
Смотрю, тут некоторые деньги за народный газ подсчитывают...
При этом забывают, что нефть тоже народная, но еаким то образом она становится частно- федунской.
Да и про подорожание бензина они как будто не слышали...
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
   15 / 801
сегодня в 19:39
Пока газпром закупает какуней , не будет будет в нашей стране нормального футбола.
А с Рожами будет? )))))))) Как всегда от .... Сех и стыд ! ))) Одно слово 7-0 ))
Miaf
Miaf ответил Литейный 4
   20 / 801
сегодня в 19:37
Сомнительные личности это Педры, купленные мазутным проектом при подорожании для народа бензина. Гыгыгы
Пока газпром закупает какуней , не будет будет в нашей стране нормального футбола.
Nikola45
Nikola45 ответил Литейный 4
   15 / 801
сегодня в 19:36
Сомнительные личности это Педры, купленные мазутным проектом при подорожании для народа бензина. Гыгыгы
Рожи это отдельный разговор! )) Сейчас все знают как его покупали ))) Меня больше удивила сумма! Такие игроки стоя 1 лимон за пучок ))
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3 ответил NAZAR 007
   306 / 801
сегодня в 19:36
За армянское радио никто не голосует.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Miaf
   5 / 801
сегодня в 19:32
все тратят и тратят народные деньги на сомнительных личностей
Сомнительные личности это Педры, купленные мазутным проектом при подорожании для народа бензина. Гыгыгы
Zenit_84
Zenit_84
   67 / 801
сегодня в 19:27
Акунья матата
Nikola45
Nikola45 ответил parallels
   15 / 801
сегодня в 19:26
смысл, если его уже не заявить? за 10 давайте.
Парень хорош! На ЛЕ он конечно не попадает! Но есть ЧР! Напоминает Акуньи Мигеля в хорошие годы! Техничен и напорист! Может закрыть всю бровку! Насколько я знаю левоногий!
LOpp
LOpp
   7 / 801
сегодня в 19:17
Газпром решил скупить всех фанатов Месси
161регион
161регион
   72 / 801
сегодня в 19:16
Не получилось трубу раскрутить на еще большие деньги,пойдет и эта цена за так себе игрочишку,подумал спортинг....уха ха ха ха
Гавроша
Гавроша ответил Ангел неБесГрешен
   48 / 801
сегодня в 19:12
Им он нужен был на матч с Бенфикой. Все равно продули, да и в состав вроде не ставили. Теперь на 15 сторгуются ;)
Зачем нам тогда, если он даже в запас не попадает?
Gunslinger
Gunslinger ответил Т34
   381 / 801
сегодня в 19:11
"Зенит" ЕЩЕ может приобрести Акунью. Одного уже приобрели))) можно и еще одного, вдвоем веселей будет на скамейке)))
Улыбнул! :)))
Гавроша
Гавроша ответил Miaf
   48 / 801
сегодня в 19:10
все тратят и тратят народные деньги на сомнительных личностей
А федун украденными народными деньгами швыряется.
Т34
Т34
   9 / 801
сегодня в 19:02
"Зенит" ЕЩЕ может приобрести Акунью. Одного уже приобрели))) можно и еще одного, вдвоем веселей будет на скамейке)))
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