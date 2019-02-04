«Зенит» еще может приобрести Акунью

Трансфер полузащитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи в «Зенит» еще возможен.
Ранее питерцы предложили за футболиста 16 млн евро, но тогда португальцы отказали в трансфере. Теперь же «Спортинг» готов продать своего игрока за эту сумму.
Любопытно, что лиссабонцы уже включили хавбека в заявку на Лигу Европы.
там любой флуд и троллинг просто удаляю, во первых,
с..ча не хочу, во вторых. что даже главнее первого порой,
подсчитывать голоса сложнее, когда они вперемешку с комментами...
там любой флуд и троллинг просто удаляю, во первых,
с..ча не хочу, во вторых. что даже главнее первого порой,
подсчитывать голоса сложнее, когда они вперемешку с комментами...
По Этой причине нефтяной проект нужно просто закрыть и расформировать! Так как это вражеская команда деньги от которой идут на войну на Донбасс !
По Этой причине нефтяной проект нужно просто закрыть и расформировать! Так как это вражеская команда деньги от которой идут на войну на Донбасс !
При этом забывают, что нефть тоже народная, но еаким то образом она становится частно- федунской.
Да и про подорожание бензина они как будто не слышали...
При этом забывают, что нефть тоже народная, но еаким то образом она становится частно- федунской.
Да и про подорожание бензина они как будто не слышали...