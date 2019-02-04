Модрич передумал уходить из «Реала» и продлит контракт с клубом

сегодня, 15:24

«Реал» намерен предложить новый контракт полузащитнику Луке Модричу.

Текущее соглашение хорвата рассчитано до лета 2020 года, тогда как новый договор будет заключен до 2021-го или 2022-го. К этому моменту Модричу будет 35-36 лет. По условиям сделки хавбек станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Прошлым летом Модрича активно хотел купить «Интер», и сам Лука всерьез задумывался об уходе, однако после получения «Золотого мяча» игрок решил остаться. Кроме того, его семья очень комфортно чувствует себя в Мадриде.