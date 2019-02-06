Жиго: «Надеюсь, что буду готов на сто процентов в начале апреля»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о том, как продвигается его восстановление после разрыва крестообразных связок.

Думаю, оно займет еще два месяца. Пока не начал работать с командой. Надеюсь, что буду готов на сто процентов в начале апреля. К сожалению, к тому времени до конца сезона останется уже совсем немного матчей.

Пока я не попробовал поля, не вступал в контакт с соперниками. Неизбежно задаешься вопросом, как буду себя чувствовать. Моя задача — сделать так, чтобы не испытывать сомнений, когда дойдет до практики.