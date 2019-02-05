Кучаев: «Решиться на смену имиджа было тяжело»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о смене имиджа. Футболист покрасил волосы в серый цвет.

Я ещё с прошлого года думал немного чудануть, попробовать что-то новое. Никогда ничего такого не делал, поэтому решиться на этот шаг было тяжело. Но я его всё-таки совершил. Потом боялся в команду возвращаться — думал, затравят. На первых порах так и было, теперь привыкли.

Как отреагировали на радикальную смену имиджа друзья и родители? Я покрасился в Москве, а перед приездом в Рязань предупредил маму по телефону, чтобы не падала с порога в обморок. Она сказала: «Ничего, вроде неплохо смотрится». А в команде прикалывались: «Сумасшедший? Поседел, что ли?»