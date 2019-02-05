Кучаев: «Решиться на смену имиджа было тяжело»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.45 3.05 3.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 3.15 3.6 2.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.7 3.9 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.8 5.25 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.72 3.45 5.3
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера -:- Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 44’ Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 0:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК -:- Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада -:- Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.6 10.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
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Кучаев: «Решиться на смену имиджа было тяжело»

вчера, 23:26

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о смене имиджа. Футболист покрасил волосы в серый цвет.

Я ещё с прошлого года думал немного чудануть, попробовать что-то новое. Никогда ничего такого не делал, поэтому решиться на этот шаг было тяжело. Но я его всё-таки совершил. Потом боялся в команду возвращаться — думал, затравят. На первых порах так и было, теперь привыкли.

Как отреагировали на радикальную смену имиджа друзья и родители? Я покрасился в Москве, а перед приездом в Рязань предупредил маму по телефону, чтобы не падала с порога в обморок. Она сказала: «Ничего, вроде неплохо смотрится». А в команде прикалывались: «Сумасшедший? Поседел, что ли?»

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 780
сегодня в 00:20
Хотел написать "кто это " ,но вспомнил достойные моменты с ним ,апасный
Горожане
Горожане
   273 / 780
вчера в 23:32
Косит под Агуэро!
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