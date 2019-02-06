Кучаев: «В интернате первое время одними „дошираками“ питался»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о времени, проведенном в спортивном интернате в Егорьевске.

Я сам по себе прихотлив в еде: если её внешний вид не нравится – пробовать не стану, даже если все говорят: «Вкусно». Из интернатской пищи не мог есть примерно ничего. Мама оставляла денег – 500 или 1000 рублей на неделю – на них и жил. Покупал газировки, чипсы – всё подряд, лишь бы наесться. Первое время одними «дошираками» питался.

Тренеры, естественно, были против. Один любил тайком приехать, проверить, кто чем вечером занимается. К дверям на цыпочках подходил, подслушивал. У нас человек стоял на стрёме, пока остальные «доширак» заваривали. Как только в коридоре раздавались шаги, мигом выдёргивали чайник из розетки и разбегались по кроватям.