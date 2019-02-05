Бийол: «Хочу отличиться в официальном матче за ЦСКА!»

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о работе на сборе.

Мы отлично поработали на тренировке. Тренер сказал, что после полудня мы свободны: второго занятия не будет, и это подарок мне на день рождения. Но не всё так просто, потому что вечером у нас всё равно теория. Впрочем, и на том спасибо, мы довольны.