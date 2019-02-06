Кучаев: «Марио Фернандес - суперпрофессионал и человек с большой буквы»

сегодня, 10:22

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос болельщика о том, кто из легионеров его больше всего впечатляет.

Меня Марио Фернандес до сих пор впечатляет, хоть уже не легионер. Какими бы тяжёлыми ни были тренировки, получается что-то, не получается, выиграли/проиграли двусторонку – Марио всегда улыбается! Супертрудолюбивый футболист, суперпрофессионал и человек с большой буквы.

Ранее полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев признался, что Фернандес очень его удивил.