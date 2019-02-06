Адвокат Кокорина: «Не жду ничего позитивного от заседания»

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделился ожиданиями от нового слушания по делу его клиента и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Не жду ничего позитивного от заседания, поскольку опыт предыдущих заседаний показал, что суд не воспринимает никакие разумные аргументы, кроме предоставляемых в бездоказательной форме следствием. Есть два сценария: либо продлят заключение под стражей на два месяца, либо изменят её на домашний арест или на залог.
Я прочёл три тома материалов дела за три дня. Приходится читать тщательно, потому что очень много нарушений закона, которые требуют внимания. Если рассматривать в чётком соответствии с законом, это уголовное дело не должно пройти прокурора и дойти до суда. Александр чувствует поддержку «Зенита» и других футболистов. Не думаю, что это повлияет процессуально, но моральной поддержкой он очень дорожит. Она ему помогает.
За прошедшие два месяца произошли события, которые должны повлиять на решение. Во-первых, у Кокорина обострилось заболевание колена, которое было прооперировано в марте 2018 года. Оно не получает курса реабилитации и полноценной нагрузки, поэтому идёт регресс, возврат к исходной точке. Это очень плохо. Как констатируют врачи из трёх ведомств, возможна инвалидность и замена коленного сустава на искусственный. Я говорю о несоразмерности содеянного и наказания.
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Сергей Рязанцев перепечатал из publizist.ru вчера в 21:36
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Путин уходи
Российское общество потеряло свое человеческое лицо, утратило свои ценные свойства души и сердца, в жизни людей потеряли смысл принципы чести, совести и достоинства.
Безумие нездоровой антинародной вертикали власти, выстроенной Путиным, её хозяйственно-экономический беспредел, стяжательство и бесстыдное обогащение чиновников за счёт народного труда и средств, природных ценностей и сырьевых запасов России, привели страну и народ к состоянию выживания и погони за каждым рублем.
А там, где мысли только о деньгах, не остается места совести и морали.
В такой обстановке нет стабильности, нет Порядка, нет Закона жизни для общества и каждого человека в отдельности.
Страх, отсутствие совести, эгоизм сегодня становятся главными проявлениями поведения людей.
Паразитам, захватившим власть, не нужно образованное и духовно развитое население - им нужна послушная масса потребителей, потребителей не только товаров и услуг, но и потребителей их пропаганды.
Путин со своей разрушительной политикой и пропагандой добивает остатки здоровья и сил в ещё живых людях, лишая их нормального жилья, медицинского обеспечения, возможностей учиться и других социальных благ.
Путин лишил огромное количество людей досуга - они вынуждены работать с утра до ночи, чтобы заработать себе и детям на хлеб, свести концы с концами - это результат разрушенной экономики, низких зарплат и высоких цен.
Лишившись свободного времени, люди лишились возможностей здорового отдыха и живого общения с друзьями и родственниками, забыли, что такое верность, дружба, любовь.
Путин лишил людей радостей бытия.
И несмотря на все это Путин до сих пор остается у власти.
Потому что по природе своей он двуликий оборотень - знает, где и когда улыбнуться, поцеловать в пупок подсунутого ему мальчика или подарить куклу девочке, обнять несчастную старушку.
Знает, где пошутить, хотя шутки его зачастую циничны и глупы.
Но в последнее время ему это уже перестает помогать.
Народ сыт по горло Путиным и хочет избавления от него как от источника своих мучений и проблем.
Жаль только, что сильно долго доходили до людей простые истины и сильно долго они терпели антинародную власть.
Процесс деградации - не только экономики, но и нашего общества зашел очень далеко.
Но скоро народ окончательно прозреет.
А когда русские прозревают - они беспощадно бьют.
По материалам Алла Медведева
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Сергей Рязанцев перепечатал из publizist.ru вчера в 21:36
7 оценок, 51 просмотр Обсудить (2)
Путин уходи
Российское общество потеряло свое человеческое лицо, утратило свои ценные свойства души и сердца, в жизни людей потеряли смысл принципы чести, совести и достоинства.
Безумие нездоровой антинародной вертикали власти, выстроенной Путиным, её хозяйственно-экономический беспредел, стяжательство и бесстыдное обогащение чиновников за счёт народного труда и средств, природных ценностей и сырьевых запасов России, привели страну и народ к состоянию выживания и погони за каждым рублем.
А там, где мысли только о деньгах, не остается места совести и морали.
В такой обстановке нет стабильности, нет Порядка, нет Закона жизни для общества и каждого человека в отдельности.
Страх, отсутствие совести, эгоизм сегодня становятся главными проявлениями поведения людей.
Паразитам, захватившим власть, не нужно образованное и духовно развитое население - им нужна послушная масса потребителей, потребителей не только товаров и услуг, но и потребителей их пропаганды.
Путин со своей разрушительной политикой и пропагандой добивает остатки здоровья и сил в ещё живых людях, лишая их нормального жилья, медицинского обеспечения, возможностей учиться и других социальных благ.
Путин лишил огромное количество людей досуга - они вынуждены работать с утра до ночи, чтобы заработать себе и детям на хлеб, свести концы с концами - это результат разрушенной экономики, низких зарплат и высоких цен.
Лишившись свободного времени, люди лишились возможностей здорового отдыха и живого общения с друзьями и родственниками, забыли, что такое верность, дружба, любовь.
Путин лишил людей радостей бытия.
И несмотря на все это Путин до сих пор остается у власти.
Потому что по природе своей он двуликий оборотень - знает, где и когда улыбнуться, поцеловать в пупок подсунутого ему мальчика или подарить куклу девочке, обнять несчастную старушку.
Знает, где пошутить, хотя шутки его зачастую циничны и глупы.
Но в последнее время ему это уже перестает помогать.
Народ сыт по горло Путиным и хочет избавления от него как от источника своих мучений и проблем.
Жаль только, что сильно долго доходили до людей простые истины и сильно долго они терпели антинародную власть.
Процесс деградации - не только экономики, но и нашего общества зашел очень далеко.
Но скоро народ окончательно прозреет.
А когда русские прозревают - они беспощадно бьют.
По материалам Алла Медведева
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Российские города, в которые возвращаться не хочется