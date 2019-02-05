Д. Комбаров: «Глушаков сам должен разобраться со своей женой»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 5’ Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 0:0 Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 6’ Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 0:0 Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2 3.1 3.95
22:45 2’ Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 0:0 Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 5’ Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 0:0 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 90’  Марсель 1:0  Бордо 2.4 3.15 3.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб НантНант 2:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МетцМетц 0:1 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа 0:3 Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 6’ Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 0:0 Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 6’ Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 0:1 Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 1:0 Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 Идет первый тайм, 5’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:1 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.53 4.3 5.8
22:45 6’ Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 0:0 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БоготаБогота 0:0 Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 3:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:2 Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.6 4.3 4.6
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 2:0 Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 0:2 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 3:3 Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 6:2 Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Д. Комбаров: «Глушаков сам должен разобраться со своей женой»

сегодня, 21:36

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поддержал своего одноклубника Дениса Глушакова, который на данный момент разводится со своей женой.

Денис и Даша — друзья семьи, просто сейчас они оказались по разные стороны баррикад и сами должны разобраться. Мы решили не влезать, не мешать, не выступать через прессу. Думаю, это правильно. Но я знаю ситуацию изнутри и понимаю, что все вбросы, все нелицеприятные вещи, которые ходят вокруг этой ситуации, — это информационная война. Подавляющее большинство из этих слухов — ложь.

Их дело ещё не завершилось, и в любом случае решать всё будет суд. Денис до сих пор не вывалил ни одной фотографии, не слил личные аудиозаписи, когда эмоции переходили за край, не выдал ни одного факта. Наверное, он всё правильно делает: молчит, играет в футбол и не занимается грязью, хотя этого от него все ждут и требуют. Ситуация тяжёлая, но Денис сильный и справится. Думаю, в конечном итоге вы узнаете всю правду, но не от меня.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   27 / 782
сегодня в 22:48
Очередная порция 23ины от тарасовских гламурных пацанчиков...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Kerri
   10 / 782
сегодня в 22:37
Зачем чужое белье ворошить...
Кто же виноват, если они это белье бросили в ноги окружающим.....люди ходят , запинаются....
parallels
parallels
   2 / 782
сегодня в 22:36
стыдно за спартак!
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 782
сегодня в 22:35
Наверное, он всё правильно делает: молчит, играет в футбол и не занимается грязью
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..
Кончно правильно!!! Хотел оставить жену с детьми без копейки!!!
"Мужик" - "герой" нашего времени!!!
161регион
161регион
   81 / 782
сегодня в 22:34
Прям дом2 а не опг ромашка....бу га га га
oncha
oncha
   126 / 782
сегодня в 22:20
Пупсики уже жен привлекли в свои грязные разборки, стыдно за пупсиков!
13 RUS
13 RUS
   168 / 782
сегодня в 22:17
Этот только с позором со своей баней прогремит
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 782
сегодня в 22:09
Заголовок? автор?
Kerri
Kerri
   557 / 782
сегодня в 21:57
Зачем чужое белье ворошить...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   29 / 782
сегодня в 21:51
Сегодня Комбарова слишком много)) молчал бы ))) сами раздувают эти сплетни )))
Jum13
Jum13
   13 / 782
сегодня в 21:46
Комбаров:
- В живых остаться должен только один! Ррррромашка!!!
parallels
parallels
   2 / 782
сегодня в 21:43
а он сам не может - позорно прячется за спины чехов, лаврова и фсо в борьбе с девушкой! спартач!
Купил чемпионство на юбилей Симоняна
Купил чемпионство на юбилей Симоняна
   30 / 782
сегодня в 21:42
Денис разберется ....
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