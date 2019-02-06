«Урал» заключит однодневный контракт с болельщиком

«Урал» запланировал необычное мероприятие. Клуб заключит однодневный контракт с болельщиком - победителем конкурса на звание «Мистер „Урал“», который впервые пройдет в феврале 2019 года. Выигравший конкурс получит именную форму и сможет принять участие в тренировке вместе с игроками команды. Об этом сообщил пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских.

В этом году мы впервые проводим конкурс на звание «Мистер „Урал“», он будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Конкурс состоит из двух этапов, в рамках первого этапа мы попросим болельщиков записать видео о себе и ответить на несколько вопросов. Из всех участников мы выберем восемь финалистов, которые затем проявят себя в разных конкурсах, в том числе интеллектуальных. Главное - чтобы мы поняли, что это самый преданный болельщик клуба.

Болельщик сможет почувствовать себя в роли футболиста: получит именную игровую форму, пройдет медобследование, получит рекомендации по улучшению своей игровой формы и поучаствует в тренировке вместе с командой под руководством главного тренера Дмитрия Парфенова. Не исключено, что победитель также сможет поехать на тренировочную базу команды.