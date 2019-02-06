Карадениз может отозвать жалобу на «Рубин»

Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов рассказал о жалобе экс-футболиста Гекдениза Карадениза на его бывший клуб «Рубин». 39-летний турок требует выплаты долгов в размере 64 млн рублей, казанский клуб в ответ просит игрока войти в положение.

В Палату по разрешению споров РФС поступило заявление от Гекдениза Карадениза на «Рубин». Впрочем, до момента, пока мы не вынесем решение, у игрока всегда есть возможность отозвать жалобу и решить вопрос полюбовно. Если решение будет принято в пользу футболиста, а палата посчитает необходимым применить обеспечительную меру для исполнения решения, запрет может быть наложен. Пока это всё гипотетически.