Черчесов сфотографировался с Моуриньо

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Кубок
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Германия. Кубок
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.4 3.15 3.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.6 4.9 1.42
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.6 4.3 4.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
ГлавнаяНовости

Черчесов сфотографировался с Моуриньо

сегодня, 14:13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сфотографировался с португальским наставником Жозе Моуриньо

Оба специалиста присутствовали на матче КХЛ между «Авангардом» и СКА.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Моуриньо упал во время вбрасывания перед матчем «Авангард» - СКА
Вчера, 21:10 ВидеоКомментарии52
«Чертаново» проведет первые матчи весенней части на запасном стадионе
Вчера, 19:21 Комментарии4
Моуриньо прилетел на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА
Вчера, 17:18 ФотоКомментарии14
«Рубин» и Кудряшов заключили мировое соглашение
Вчера, 16:12 Комментарии7
Ребров отправился на сборы со «Спартаком»
02 февраля Комментарии71
Официально«Рубину» разрешили регистрировать новых игроков
30 января Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Верг
Верг
   349 / 784
сегодня в 15:41
даже не знаю, кто из них испортил фотографию!
Abverin
Abverin
   230 / 784
сегодня в 15:39
Теперь все будут спрашивать кто это рядом с Мауриньо.
1 команда
1 команда
   253 / 784
сегодня в 15:33
Гусь свинье не товарищ.
kella
kella
   466 / 784
сегодня в 15:17
Моуринью опустился, а Черчесов поднялся и вот мы уже видим их на одном уровне!
Серж 5454
Серж 5454
сегодня в 15:08
а потом вместе уехали в отель
пятый палец Гинера
пятый палец Гинера
   99 / 784
сегодня в 15:02
два клоуна
Fly Emirates
Fly Emirates
сегодня в 15:00
Так вот кто теперь газмяс будет тренировать
NK_505s
NK_505s
   314 / 784
сегодня в 14:55
так вот зачем Моуриньо приехал в Россию)
Литейный 4
Литейный 4
   8 / 784
сегодня в 14:51
Теперь Стасик рожу лица долго мыть не станет. Гыгыгы
NAZAR 007
NAZAR 007
   67 / 784
сегодня в 14:40
Болельщиков с Новым 2019 годом и приглашение на традиционное
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !

https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   286 / 784
сегодня в 14:40
Лучше-бы с Гвардиолой или Клоппом, на худой конец с Сульшером.
particular
particular
   75 / 784
сегодня в 14:40
Наставник, ловко шарф закинул,
Позволил Стасу рядом встать,
Хоккей в обоих страсть задвинул,
К делам и людям ближе стать!..

Встречи наполняют собеседников полезным и позволяют отодвинуть мишуру лишнего..:))
Wolverhampton
Wolverhampton
   524 / 784
сегодня в 14:36
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в воскресенье, 3 февраля, прилетел в Россию.
Помимо посещения матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и петербургским СКА (4 февраля, 19:30 мск), который состоится на "Балашиха-Арене", 56-летний португалец останется в Москве еще на несколько дней, дабы отработать свой контракт с телеканалом Russia Today.
По информации портала "Евро-футбол.ру", один день работы Моуринью в России оценивается в 90 тыс. евро (более 6,7 млн рублей). Таким образом, именно столько стоило стартовое вбрасывание в матче КХЛ в исполнении известного тренера и проведенный день на временной арене омского клуба.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 784
сегодня в 14:34
Хорошее фото!!! Особо хороша девушка в телевизоре!!!
161регион
161регион
   85 / 784
сегодня в 14:25
Черчесов ради Моуринье приехал на хокейный матч....уха ха ха....теперь руку правую мыть не будет пару месяцев....ай да Стас....автограф взял???
Лакшери
Лакшери
   42 / 784
сегодня в 14:22
отличная новость !
LOpp
LOpp
   9 / 784
сегодня в 14:17
это Моуриньо сфотографировался с четвертьфиналистом ЧМ-2018
Wolverhampton
Wolverhampton
   524 / 784
сегодня в 14:16
Два физрука!
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   3 / 784
сегодня в 14:15
Долго Моуриньо ловил Стаса, чтобы сфотографироваться с легендой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100