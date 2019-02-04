Моуриньо упал во время вбрасывания перед матчем «Авангард» - СКА

Португальский специалист Жозе Моуриньо выполнил символическое вбрасывание перед матчем КХЛ между «Авангардом» и СКА. Не обошлось без казусов. Покидая лед, Моуриньо поскользнулся и упал. Капитан СКА Павел Дацюк помог подняться Моуриньо со льда, а капитан «Авангарда» Евгений Медведев проводил португальского специалиста до бортика.
Моуринью упал во время вбрасывания перед матчем «Авангард» - СКА 😄 pic.twitter.com/7WVYvP8SJc— СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 февраля 2019 г.
Напомним, что Моуриньо присутствует на матче в качестве приглашенного звездного гостя.
а то семак не тянет.
а то семак не тянет.
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
https://www.youtube.com/watch?v=slcqSZfa2Ew