Моуриньо упал во время вбрасывания перед матчем «Авангард» - СКА

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.17 6.5 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.3 3.5 1.8
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.1 3.2 3.75
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2.02 3.3 3.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.55 3.55 6.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.2 3.3 3.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3 3 2.5
03:10 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.7 2.85 2.8
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 4.5 2.8 1.9
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 1.8 3 4.6
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 сегодня Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал -:- Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 2.1 3.35 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.15 3.5 2.2
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима -:- Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 сегодня Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара -:- Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Моуриньо упал во время вбрасывания перед матчем «Авангард» - СКА

вчера, 21:10

Португальский специалист Жозе Моуриньо выполнил символическое вбрасывание перед матчем КХЛ между «Авангардом» и СКА. Не обошлось без казусов. Покидая лед, Моуриньо поскользнулся и упал.  Капитан СКА Павел Дацюк помог подняться Моуриньо со льда, а капитан «Авангарда» Евгений Медведев проводил португальского специалиста до бортика.

Напомним, что Моуриньо присутствует на матче в качестве приглашенного звездного гостя.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   69 / 794
сегодня в 00:48
Русская водка в действии!!!
mangoх12
mangoх12
   6 / 794
вчера в 23:33
не ну это реально смешно чтобы псевдоморалисты тут не говорили
пятый палец Гинера
пятый палец Гинера
   114 / 794
вчера в 23:22
Человек подскользнулся, упал и вся арена ржёт. Воспитание на высшем уровне.
BARCDJIN
BARCDJIN
   268 / 794
вчера в 23:21
не в той стране сбрасывает..она обречена..
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   232 / 794
вчера в 22:57
а мож он к бакланам прилетал газпром хочет крутануть
а то семак не тянет.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   232 / 794
вчера в 22:55
все судьей в хоккей пойдет бабло рубить особенный
Ruslik1982
Ruslik1982
   92 / 794
вчера в 22:50
вчера ты тренировал Реал, МЮ, Челси, Интер, а сегодня участник танцев на льду
Karkaz
Karkaz
   368 / 794
вчера в 22:32
Опять для журналистов упал, как последний раз на дорожке? Раз тренером не прёт, решил на другом зарабатывать.
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 794
вчера в 22:21
Особенный же! Ахахахахаха!!!)))
RamonCSKA
RamonCSKA
   233 / 794
вчера в 22:12
бывает и такое
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   240 / 794
вчера в 22:12
как жерард )))
13 RUS
13 RUS
   157 / 794
вчера в 22:09
А так вообще приятно,будучи болелой ястребов,что пригласили)
13 RUS
13 RUS
   157 / 794
вчера в 22:07
Моур все веселит народ)
Apsny
Apsny
   95 / 794
вчера в 21:55
Это жизнь, все обычно).
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   241 / 794
вчера в 21:45
Маур, наверно, обматерил руководство Авангарда за приглашение на хоккей
NK_505s
NK_505s ответил Caniggia
   378 / 794
вчера в 21:45
Некогда "особенный" стал обычным клоуном-неудачником, как в профессии, так и по жизни. Но бабок успел хапнуть на 3 поколения вперёд.
какой неудачник, когда с такими бабками)
NAZAR 007
NAZAR 007
   78 / 794
вчера в 21:42
Болельщиков с Новым 2019 годом и приглашение на традиционное
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !

https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
NK_505s
NK_505s ответил Морозовский
   378 / 794
вчера в 21:40
Нахрена этот грязный половик стелили?
хотели, как лучше, а получилось с точностью-наоборот
Caniggia
Caniggia
   45 / 794
вчера в 21:39
Некогда "особенный" стал обычным клоуном-неудачником, как в профессии, так и по жизни. Но бабок успел хапнуть на 3 поколения вперёд.
Сантус
Сантус
   68 / 794
вчера в 21:38
Тот случай когда добавляешь хайпа организаторам(боюсь что все таки за деньги),а во всех новостях из тебя делают посмешеще...Селяви...)
NK_505s
NK_505s
   378 / 794
вчера в 21:38
не смешно, с каждым может быть
Igo0rek
Igo0rek ответил parallels
   102 / 794
вчера в 21:34
так ещё смешнее 😂 (с 45й сек). тест на цирк пройден - завтра в тарасовке объявят о подписании 😅 https://www.youtube.com/watch?v=zbU6N4-l4vg
Господи, что ты несешь?! FACEPALM
Zenit_84
Zenit_84
   70 / 794
вчера в 21:33
Это знак!
barcamilan
barcamilan
   332 / 794
вчера в 21:25
    Footbolista
    Footbolista
       12 / 794
    вчера в 21:25
    Он специально упал...просто вышел бросил шайбу и ушел - это не для Жозе))...
    barc-f.
    barc-f.
       261 / 794
    вчера в 21:23
    Маур упал уже тогда когда согласился тренировать Реал, от того падения не отмыться никогда в жизни!
    Морозовский
    Морозовский
       18 / 794
    вчера в 21:22
    Нахрена этот грязный половик стелили?
    Jum13
    Jum13
       14 / 794
    вчера в 21:20
    Все люди падают

    parallels
    parallels ответил allemz
       5 / 794
    вчера в 21:19
    Смешно, когда люди падают?
    иногда.
    allemz
    allemz ответил parallels
       13 / 794
    вчера в 21:17
    так ещё смешнее 😂 (с 45й сек). тест на цирк пройден - завтра в тарасовке объявят о подписании 😅 https://www.youtube.com/watch?v=zbU6N4-l4vg
    Смешно, когда люди падают?
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