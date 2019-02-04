Моуриньо упал во время вбрасывания перед матчем «Авангард» - СКА

вчера, 21:10

Португальский специалист Жозе Моуриньо выполнил символическое вбрасывание перед матчем КХЛ между «Авангардом» и СКА . Не обошлось без казусов. Покидая лед, Моуриньо поскользнулся и упал. Капитан СКА Павел Дацюк помог подняться Моуриньо со льда, а капитан «Авангарда» Евгений Медведев проводил португальского специалиста до бортика.

Моуринью упал во время вбрасывания перед матчем «Авангард» - СКА 😄 pic.twitter.com/7WVYvP8SJc — СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 февраля 2019 г.

Напомним, что Моуриньо присутствует на матче в качестве приглашенного звездного гостя.