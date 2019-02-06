«Нант» потребовал от «Кардиффа» перевести деньги за трансфер Салы

сегодня, 19:12

«Нант» потребовал от «Кардиффа» перевести первый транш за трансфер нападающего Эмилиано Салы. Сумма перехода в общей сложности составила 15 млн фунтов, и «Нант» хочет, чтобы валлийский клуб перестал затягивать с первой выплатой.

Напомним, что Сала летел в Кардифф из Франции, однако самолет с ним на борту пропал над Ла-Маншем. Полиция обыскала около 1700 квадратных километров на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего приняла решение прекратить поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию. Вскоре после этого обломки самолета были найдены на дне Ла-Манша, а чуть позднее обнаружили и одно из тел - Салы либо пилота Дэвида Ибботсона.