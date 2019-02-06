Ракицкий: «В чемпионате Украины многим людям сейчас не до футбола»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью Илье Казакову на канале «Россия 24» рассказал, как на «Шахтер» повлиял отъезд из Донецка, а на самого футболиста - выступления за «горняков».

Когда все произошло, это ударило и по игрокам, и по болельщикам. Какое давление было на клуб, скитались по городам. «Донбасс Арена» — замечательный стадион был, болельщики приходили, сейчас на матчах наших болельщиков не хватает. В чемпионате Украины вообще многим людям не до футбола сейчас.

Я воспитанник «Шахтера», мое сердце принадлежит этому клубу. Донецк закалил меня, если ты вышел в футболке «Шахтера», то играй и добивайся результата, не важно, что там у тебя болит. После игры спокойно пойдешь к доктору, а на поле играй.