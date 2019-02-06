Ракицкий: «В чемпионате Украины многим людям сейчас не до футбола»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 36’  Эвертон 0:0  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 16’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2.85 3.15 2.45
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 Идет первый тайм, 19’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.8 3.65 4.4
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 0:1 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 2.5 3.55 2.65
22:45 Идет первый тайм, 35’ Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта 1:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7 5.2 1.38
22:45 32’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:0 Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.8 3.4 4.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВитреВитре 3:2 Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш 0:3 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 16’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:0 Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.3 3.5 3
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже 2:1 Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 3.05 1.65 6.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 19’ Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс 0:1 Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 19’ Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза 0:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 19’ Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 2.85 2.8 2.65
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы 2:2 Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:2 Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.2 6.1 11
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:3 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 2:0 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:0 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.75 3.1 2.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 63’ Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано 1:3 Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 56’ Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен 2:0 Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 35’ Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон 0:0 Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 34’ Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен 0:1 Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 35’ Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 0:0 Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 36’ Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 1:1 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 34’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 1:0 Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.5 11
22:45 35’ Логотип футбольный клуб ДандиДанди 2:1 Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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Ракицкий: «В чемпионате Украины многим людям сейчас не до футбола»

сегодня, 21:20

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью Илье Казакову на канале «Россия 24» рассказал, как на «Шахтер» повлиял отъезд из Донецка, а на самого футболиста - выступления за «горняков».

Когда все произошло, это ударило и по игрокам, и по болельщикам. Какое давление было на клуб, скитались по городам. «Донбасс Арена» — замечательный стадион был, болельщики приходили, сейчас на матчах наших болельщиков не хватает. В чемпионате Украины вообще многим людям не до футбола сейчас.

Я воспитанник «Шахтера», мое сердце принадлежит этому клубу. Донецк закалил меня, если ты вышел в футболке «Шахтера», то играй и добивайся результата, не важно, что там у тебя болит. После игры спокойно пойдешь к доктору, а на поле играй.

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Все комментарии
Т34
Т34
   9 / 770
сегодня в 23:16
Если бы это было так. Скакали там одни, а получают сейчас другие. У нас таких скакунов тоже наберется не мало. Только клич дай, страну продадут, как хохлы(не имею ввиду всех украинцев), за американскую печеньку. Кричат, что в стране разруха, голод, нищета, а у самих морды лоснятся от жира, имеют по несколько паспортов, не работают, а живут на содержании "носителей демократии" из-за океана, за ту грязь, которую они выплескивают на свою же страну.
Хороший Малый
Хороший Малый
   73 / 770
сегодня в 22:49
1 команда
1 команда
   96 / 770
сегодня в 22:35
В чемпионате России многим людям тоже не до футбола.
Zenit_84
Zenit_84
   52 / 770
сегодня в 22:18
Удачи Ракицкому в Зениту. Настрой боевой!
ЮЗИК
ЮЗИК
   280 / 770
сегодня в 22:12
Зря он рот раскрывает, а журналисты видно провоцируют
МапС
МапС
   142 / 770
сегодня в 21:57
За что прыгали - то и получили.
Caniggia
Caniggia
   42 / 770
сегодня в 21:53
Есть на Украине адекватные люди, которые понимают истинную ситуацию, которая сейчас происходит в Украине, поэтому он продолжит играть в России, несмотря на то, что, скорее всего, обречён завершить свою карьеру в сборной.
ДСА
ДСА
   93 / 770
сегодня в 21:49
Градус ненависти хохлов растет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 770
сегодня в 21:38
А как же Луис Адриано?)))
Морозовский
Морозовский ответил ermak6848
   15 / 770
сегодня в 21:38
не решил, а усугубил..
Решил.
fanilich
fanilich
   209 / 770
сегодня в 21:29
Ракицкий чувствуется крепкий ,закаленный футбольный мужичек
ermak6848
ermak6848
   111 / 770
сегодня в 21:29
вряд ли, что что-то Решил...
ermak6848
ermak6848 ответил Морозовский
   111 / 770
сегодня в 21:28
Ракицкий решил свои проблемы.
не решил, а усугубил..
Морозовский
Морозовский
   15 / 770
сегодня в 21:23
Ракицкий решил свои проблемы.
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