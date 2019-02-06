Эрнандес: «Хорошо, что в ЦСКА голы забивают все, в том числе защитники»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал итоги товарищеского матча с норвежским «Оддом» (3:0), который состоялся в рамках испанского сбора «армейцев».

Ощущения – самые хорошие. Игра была интенсивной, но мы показали качественный футбол и добились позитивного результата. Побеждать всегда важно, будь то официальный матч или товарищеский. На этом сборе мы выполнили большой объём работы, и она приносит свои плоды. Надеюсь, и в дальнейшем будем продолжать в таком же духе.

Гол Щенникова? Он большой игрок и приносит много пользы команде. Здорово, что в ЦСКА голы забивают все, в том числе защитники, а ЦСКА побеждает.

Моё самочувствие? Раз отыграл 90 минут, значит, всё в порядке. На каждой тренировке я выкладываюсь по полной, чтобы в наилучших кондициях подойти к возобновлению чемпионата.