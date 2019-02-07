Тухель сообщил о травме Верратти

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Вийфраншем» (3:0) в Кубке Франции сообщил о новой травме полузащитника парижан Марко Верратти. Ранее Тухель говорил, что не хочет рисковать итальянцем в кубковой игре, но хавбек получил повреждение ещё во время тренировочного занятия.
Марко Верратти не смог закончить вторничную тренировку. У него были некоторые проблемы. Это не старая травма, но многого я не знаю. В четверг будет принято решение о том, в состоянии ли он сыграть против «Бордо».