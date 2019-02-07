Тухель сообщил о травме Верратти

сегодня, 05:54

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Вийфраншем» (3:0) в Кубке Франции сообщил о новой травме полузащитника парижан Марко Верратти. Ранее Тухель говорил, что не хочет рисковать итальянцем в кубковой игре, но хавбек получил повреждение ещё во время тренировочного занятия.