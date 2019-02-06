Ройс рискует пропустить матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма»

сегодня, 09:10

Дортмундская «Боруссия» на неопределенное время осталась без Марко Ройса. Нападающий получил повреждение во время матча Кубка Германии против «Вердера» и покинул поле после первого тайма.

Главный тренер «шмелей» Люсьен Фавр рассказал о здоровье футболиста.

Сможет ли Ройс сыграть против «Хоффенхайма» 9 февраля? Мы надеемся, но не знаем этого. Не могу точно ответить. Нужно подождать несколько дней, после чего снова его осмотреть.

Напомним, 13 февраля «Боруссия» сыграет с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.