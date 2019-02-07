Ханни: «Каррере так и не удалось найти для меня место на поле»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни заявил, что ему нравится работать под руководством Олега Кононова.

Мне не доверял Каррера? Это одна из причин, из которой вытекала другая – нехватка игрового времени. Мне предоставляли его меньше, чем я имел в прошлом. Чтобы выразить себя на поле, мне его требовалось больше. Кроме того, при Каррере команда использовала построение 4-3-3, которое не предусматривает наличие «десятки». Тренер говорил мне, что при такой схеме трудно подыскать для меня место на поле. Ему это так и не удалось. У меня в карьере было много тренеров, проповедовавших разную игру. Со своей стороны, всегда старался адаптироваться и соответствовать требованиям. Но тот стиль, который хочет утвердить новый тренер, думаю, мне полностью подходит. Я воспитанник «Нанта», в котором учили как раз такому футболу – с мелким пасом и несколькими вариантами развития атаки. Поэтому я не потерялся, когда Кононов раскрыл нам свою философию игры.