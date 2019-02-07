Рыжиков: «Весна будет жаркой»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассуждает о борьбе за выживание в РПЛ .

В команду пришли сильные, квалифицированные футболисты. В Самаре подбирается хорошая банда. Но не согласен с вами, что зимой должно быть меньше трансферов, чем летом. «Крыльям Советов» пора перестать быть командой-лифтом. За четыре года самарцы по два раза опускались и поднимались в РПЛ . Руководители области поставили задачу сохранить прописку в высшем дивизионе в этом сезоне, а затем постепенно идти наверх по турнирной таблице. Под эти задачи идет усиление. Сейчас есть достаточно времени для того, чтобы все новички поняли требования тренерского штаба, влились в коллектив и адаптировались. Летом из-за чемпионата мира было меньше времени на подготовку. Так что не вижу никакой проблемы в том, что клуб пополнило много футболистов. У нас собралась интересная команда, осталось притереться друг к другу и наиграть связи. Весна будет жаркой.