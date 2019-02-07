Сёмин: «Работаем над тактикой»

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о товарищеском матче с «Краснодаром».

Матч был напряженным, как будто начался чемпионат. Много единоборств. На сегодняшний момент «Краснодар» опережает нас в физике. Уже 14 февраля у них официальный матч. Но 70 минут мы играли в хороший футбол. Все, что мы просили игроков, они выполнили. У нас достаточно времени, чтобы улучшить нюансы.

Предоставим футболистам игровую практику, посмотрим на взаимодействия. Сейчас мы играем немного по-другому. Больше рискуем. Работаем над тактикой. Конечно же, улучшаем физику.