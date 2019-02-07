Рыжиков: «Футбол Божовича нацелен на атаку»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о работе под руководством Миодрага Божовича.

Не скажу, что произошли уж сильные перемены после ухода Андрея Тихонова. Миодраг требует, чтобы футболисты старались всегда играть вперед, если есть малейший шанс обострить игру. Тренировки стали объемные, ребятам нравится. На сборах даже бывало, что в день была всего одна тренировка, зато очень продолжительная и интенсивная. После такой нагрузки вторая пошла бы только во вред. Футбол Божовича нацелен на атаку. Команда должна прессинговать, давить, нагнетать… Но понятно, что об обороне забывать нельзя.

Не скажу, что Андрей Валерьевич предпочитал сдерживающий футбол. Он также любит атаковать. Хотя Миодраг и в тренировках, и в играх делает больший акцент на атаку. Он работает по бразильской системе и для него победа со счетом «2:1» или «4:3» лучше, чем «1:0».