Аналитик «Динамо»: «Думаю, что ЦСКА станет чемпионом в этом году»

Аналитик московского «Динамо» Сергей Титов вспомнил поединок 13-го тура РПЛ с ЦСКА .

У них очень качественный центр полузащиты, хорошо двигают мяч, классно отрезают линии, качественные передачи в штрафную через центр. И при этом активные фланги. Фернандеса тяжело закрыть – он лучший правый защитник РПЛ и входит в топ-10 во всём мире на своей позиции. Плюс за счёт организации игры центральные защитники приносят много пользы. Вне системы Бекао, может, и не топ-защитник, но именно в ЦСКА он отлично страхует. Плюс ещё Ганчаренко удивил нас по ходу матча.