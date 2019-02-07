Аналитик «Динамо»: «Думаю, что ЦСКА станет чемпионом в этом году»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.35 5 8.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.2 3.8 1.65
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.95 3.45 3.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
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Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
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Аналитик «Динамо»: «Думаю, что ЦСКА станет чемпионом в этом году»

сегодня, 08:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Аналитик московского «Динамо» Сергей Титов вспомнил поединок 13-го тура РПЛ с ЦСКА.

У них очень качественный центр полузащиты, хорошо двигают мяч, классно отрезают линии, качественные передачи в штрафную через центр. И при этом активные фланги. Фернандеса тяжело закрыть – он лучший правый защитник РПЛ и входит в топ-10 во всём мире на своей позиции. Плюс за счёт организации игры центральные защитники приносят много пользы. Вне системы Бекао, может, и не топ-защитник, но именно в ЦСКА он отлично страхует. Плюс ещё Ганчаренко удивил нас по ходу матча.

Чем? ЦСКА начал играть в четыре защитника с Магнуссоном слева, а потом перешёл на 3-5-2, переведя Облякова на левый фланг. Мы этого не ожидали. На всё надо реагировать, хотя перестраиваться по ходу матча тяжело. Именно в том, чтобы реагировать на ситуации на поле, Ганчаренко – лучший в РПЛ. Даже если он ошибётся с заменой, то не бросит поиск новых вариантов – это здорово. Думаю, что ЦСКА станет чемпионом в этом году.

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 09:57
Гончару надо поубавить свое бахвальство и перестать играть в "Шашки наголо"
тогда и такие потери очков на ровном месте как с Локо и Краснодаром можно будет избежать.. то шансы есть
cska1948
cska1948
сегодня в 09:55
Прочитал комменты и лишний раз убедился, что для тарасовских ребят все те, кто не пророчат победу СпаМа в чемпионате не являются аналитиками.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Footbolista
сегодня в 09:54
я лично его найду и размотаю в прямом эфире на Матч тв,кубок которого выиграл Спартак
mikysss
mikysss
сегодня в 09:52
Аналитик динамо закинулся овсом что ли?))) газ-проекту купили еще прошлым летом титул, так что кони за лигу европы поборятся конечно но на титул нефиг мечтать
авито
авито
сегодня в 09:52
Станет чемпионом если замутят свой турнир с любительскими клубами
korn3512
korn3512
сегодня в 09:48
    161регион
    161регион
    сегодня в 09:41
    Бу га га га....и приснится же такое динамовскому АНАЛитику....
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Serg_Diamond
    сегодня в 09:37
    Серг,я давно в футболе ,и первые туры после зимы я футболом никогда не назову ,взять очки любой ценой ,вот как это называется . Поля будут в ужамном состоянии,погода тоже ,главное без травм ,это веть не в Катаре и не на Кипре играть ,поверь,футбол только в апреле начнется
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 09:35
    Твоими устами да мёд пить.
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 09:35
    Никогда этот позор не станет чемпионом! Гинер обнищал, а нет денег, нет и кабинетных чемпионств, единственное на что харьковский, рейтузный барыга может сподобиться и порадовать свою клячву, это в наглую влезть (опять ничего не выиграв) в очередной раз в суперкубок и при помощи ручных Карасей притянуть к себе этот дешевый трофеишко.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил SHMEL
    сегодня в 09:34
    Спартак часто играл здорово ,а помнишь что Алекс с Веллитоном творили? а стали чемпионами? нет
    Don trambon
    Don trambon ответил Footbolista
    сегодня в 09:33
    Весной вместе посмеемся над этим аналитиком...
    а пока все смеёмся над срамточами.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 09:30
    Очень даже Правильно анализируете Дорогой аналитик московского «Динамо» Сергей Титов !!!
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 09:30
    Весной вместе посмеемся над этим аналитиком...
    SHMEL
    SHMEL ответил 25процентный клоун
    сегодня в 09:29
    настоящая команда это стеночки,забегания и разгром чемпиона 4-0,а у вас пока только похвала от аналитика Динамо ,не густо
    У меня и очень многих специалистов от футбола есть глаза.Только слепой может не замечать качественного преображения ЦСКА.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
    сегодня в 09:29
    почему? так это же очевидно из вышесказанного: - Фернандес лучший в мире -центральный защитник Бекао приносит много пользы - мы не ожидали Облякова(кто это вообще) на левом фланге -Гончаренко лучший - армейцы чемпионы и все это говорит аналитик клуба ,плетущегося в хвостя,но важно то ,что он явно предвзят,на лицо симпатии и что-то большее . Т.е о чем я,он не сказал за счет чего армейцы станут чемпионами ,а я скажу за счет чего они не будут : - у этой команды нет опыта,нет наглости чемпионской ,нет бойцов на первые матчи где будет тупо бойня и борьба во вратарской . У этой команды нет классных игроков ,средние есть ,но звезд нет ,ну и оборона там посредственная ,сырая
    "Тупо бойня" похоже будет только во вратарской Спартака, потому что "тупо биться" - это все что они умеют. Можно подумать, у свиней прямо звезды в составе играют. Рассказов, Ташаев, Гулиев, Максименко, да прочие Ломовицкие - это прямо звезды)) Опыт из них так и прет))) Обычные серые посредственности, которые нигде кроме РПЛ в принципе играть не способны. Еврокубки весь их класс показали, как и вчерашняя игра с казахами.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил SHMEL
    сегодня в 09:28
    настоящая команда это стеночки,забегания и разгром чемпиона 4-0,а у вас пока только похвала от аналитика Динамо ,не густо
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Caniggia
    сегодня в 09:25
    У нас был Манчини и Луческу,сильнейшие тренера в чемпе и с сильнейшими составами ,и это не умозаключения а факт ,но они ничего не добились . Так что из умозаключений не вытекает чемпионство ,все решат детали
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 09:23
    Как же приятно слышать такие речи.ЦСКА действительно прибавляет день ото дня,при этом очень радует набор молодых исполнителей превратившихся в настоящую команду!
    ЦСКА Москва навсегда
    ЦСКА Москва навсегда ответил Sebastian Eniston
    сегодня в 09:22
    Лампочкин с Москалевым не позволят пищевику выпасть из пятерки! Так что в следующем сезоне в ЛЕ будут у пищевика новые ПАОКи и Рапиды :)
    Т34
    Т34
    сегодня в 09:20
    Это что же за команда такая с высочайшем уровнем появилась у нас в чемпионате, если сыгравший с ней вничью может стать чемпионом? Это не та команда, которая одержала 4 победы в 17 матчах и находится в зоне переходных матчей? Тогда уж чемпион - Краснодар, устроивший ей разгром 3:0.
    Аналитик, видишь ли, ВСПОМНИЛ и ПОДУМАЛ...))) Аналитики уже в самом начале сезона предсказывали безоговорочную победу зенита в чемпионате, и что? Могут они сейчас с уверенностью повторить свои сделанные аналитические выкладки?
    CSKA Rek
    CSKA Rek
    сегодня в 09:19
    я тоже думаю, как аналитик Динамо
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответил 25процентный клоун
    сегодня в 09:19
    почему? так это же очевидно из вышесказанного: - Фернандес лучший в мире -центральный защитник Бекао приносит много пользы - мы не ожидали Облякова(кто это вообще) на левом фланге -Гончаренко лучший - армейцы чемпионы и все это говорит аналитик клуба ,плетущегося в хвостя,но важно то ,что он явно предвзят,на лицо симпатии и что-то большее . Т.е о чем я,он не сказал за счет чего армейцы станут чемпионами ,а я скажу за счет чего они не будут : - у этой команды нет опыта,нет наглости чемпионской ,нет бойцов на первые матчи где будет тупо бойня и борьба во вратарской . У этой команды нет классных игроков ,средние есть ,но звезд нет ,ну и оборона там посредственная ,сырая
    У армейцев есть молодые амбициозные футболисты, которые после победы над "Реалом" ( в гостях, а не на своей площадке ) поняли, что необходимо делать на поле, чтобы побеждать. Это, поверьте, порой важнее других факторов, необходимых для достижения положительного результата. Но опять, это всего лишь мои умозаключения, которые в любой момент могут рассыпаться как карточный домик.
    ЦСКА Москва навсегда
    ЦСКА Москва навсегда
    сегодня в 09:18
    Надеюсь аналитик окажется прав!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответил Caniggia
    сегодня в 09:16
    То, что Ганчар сейчас сильнейший тренер в РПЛ, сомнений вообще нет. То, что ЦСКА станет чемпионом, посомневаться можно, но есть ощущение, что ЦСКА действительно станет чемпионом. Мой вариант: 1 ЦСКА 2 Краснодар 3 Спартак 4 Локо 5 Ростов (Зенит)
    Спартак 6-7 место.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 09:14
    Не надо быть аналитиком, чтобы понимать, что питерский проект без истории потеряет лидерство и займет родное для себя пятое место
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 09:10
    То, что Ганчар сейчас сильнейший тренер в РПЛ, сомнений вообще нет. То, что ЦСКА станет чемпионом, посомневаться можно, но есть ощущение, что ЦСКА действительно станет чемпионом. Мой вариант:
    1 ЦСКА
    2 Краснодар
    3 Спартак
    4 Локо
    5 Ростов (Зенит)
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответил Юрий Сенатов 1
    сегодня в 09:09
    Почему Вам все ясно? Аргументируйте. Профессиональный анализ игры армейцев плюс высказал свое мнение по поводу возможного чемпиона. По-моему, все логично и никаких вопросов вызывать не должнО.
    Да потому что у клоуна Спартак чемпион.)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Юрий Сенатов 1
    сегодня в 09:08
    почему? так это же очевидно из вышесказанного:
    - Фернандес лучший в мире
    -центральный защитник Бекао приносит много пользы
    - мы не ожидали Облякова(кто это вообще) на левом фланге
    -Гончаренко лучший
    - армейцы чемпионы
    и все это говорит аналитик клуба ,плетущегося в хвостя,но важно то ,что он явно предвзят,на лицо симпатии и что-то большее . Т.е о чем я,он не сказал за счет чего армейцы станут чемпионами ,а я скажу за счет чего они не будут :
    - у этой команды нет опыта,нет наглости чемпионской ,нет бойцов на первые матчи где будет тупо бойня и борьба во вратарской . У этой команды нет классных игроков ,средние есть ,но звезд нет ,ну и оборона там посредственная ,сырая
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 08:59
    Правильно)

    В РПЛ только 3 топ команды: ЦСКА, Краснодар и Зенит и за чемпионство будут бороться они. Если зенит продолжит играть, как сейчас играет, то на чемпионство 2 претендента: ЦСКА и Краснодар.

    Чемпионства ЦСКА!)
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