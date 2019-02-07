Аналитик «Динамо»: «Думаю, что ЦСКА станет чемпионом в этом году»

Аналитик московского «Динамо» Сергей Титов вспомнил поединок 13-го тура РПЛ с ЦСКА.
У них очень качественный центр полузащиты, хорошо двигают мяч, классно отрезают линии, качественные передачи в штрафную через центр. И при этом активные фланги. Фернандеса тяжело закрыть – он лучший правый защитник РПЛ и входит в топ-10 во всём мире на своей позиции. Плюс за счёт организации игры центральные защитники приносят много пользы. Вне системы Бекао, может, и не топ-защитник, но именно в ЦСКА он отлично страхует. Плюс ещё Ганчаренко удивил нас по ходу матча.
Чем? ЦСКА начал играть в четыре защитника с Магнуссоном слева, а потом перешёл на 3-5-2, переведя Облякова на левый фланг. Мы этого не ожидали. На всё надо реагировать, хотя перестраиваться по ходу матча тяжело. Именно в том, чтобы реагировать на ситуации на поле, Ганчаренко – лучший в РПЛ. Даже если он ошибётся с заменой, то не бросит поиск новых вариантов – это здорово. Думаю, что ЦСКА станет чемпионом в этом году.
тогда и такие потери очков на ровном месте как с Локо и Краснодаром можно будет избежать.. то шансы есть
тогда и такие потери очков на ровном месте как с Локо и Краснодаром можно будет избежать.. то шансы есть
Аналитик, видишь ли, ВСПОМНИЛ и ПОДУМАЛ...))) Аналитики уже в самом начале сезона предсказывали безоговорочную победу зенита в чемпионате, и что? Могут они сейчас с уверенностью повторить свои сделанные аналитические выкладки?
Аналитик, видишь ли, ВСПОМНИЛ и ПОДУМАЛ...))) Аналитики уже в самом начале сезона предсказывали безоговорочную победу зенита в чемпионате, и что? Могут они сейчас с уверенностью повторить свои сделанные аналитические выкладки?
1 ЦСКА
2 Краснодар
3 Спартак
4 Локо
5 Ростов (Зенит)
1 ЦСКА
2 Краснодар
3 Спартак
4 Локо
5 Ростов (Зенит)
- Фернандес лучший в мире
-центральный защитник Бекао приносит много пользы
- мы не ожидали Облякова(кто это вообще) на левом фланге
-Гончаренко лучший
- армейцы чемпионы
и все это говорит аналитик клуба ,плетущегося в хвостя,но важно то ,что он явно предвзят,на лицо симпатии и что-то большее . Т.е о чем я,он не сказал за счет чего армейцы станут чемпионами ,а я скажу за счет чего они не будут :
- у этой команды нет опыта,нет наглости чемпионской ,нет бойцов на первые матчи где будет тупо бойня и борьба во вратарской . У этой команды нет классных игроков ,средние есть ,но звезд нет ,ну и оборона там посредственная ,сырая
- Фернандес лучший в мире
-центральный защитник Бекао приносит много пользы
- мы не ожидали Облякова(кто это вообще) на левом фланге
-Гончаренко лучший
- армейцы чемпионы
и все это говорит аналитик клуба ,плетущегося в хвостя,но важно то ,что он явно предвзят,на лицо симпатии и что-то большее . Т.е о чем я,он не сказал за счет чего армейцы станут чемпионами ,а я скажу за счет чего они не будут :
- у этой команды нет опыта,нет наглости чемпионской ,нет бойцов на первые матчи где будет тупо бойня и борьба во вратарской . У этой команды нет классных игроков ,средние есть ,но звезд нет ,ну и оборона там посредственная ,сырая
В РПЛ только 3 топ команды: ЦСКА, Краснодар и Зенит и за чемпионство будут бороться они. Если зенит продолжит играть, как сейчас играет, то на чемпионство 2 претендента: ЦСКА и Краснодар.
Чемпионства ЦСКА!)
В РПЛ только 3 топ команды: ЦСКА, Краснодар и Зенит и за чемпионство будут бороться они. Если зенит продолжит играть, как сейчас играет, то на чемпионство 2 претендента: ЦСКА и Краснодар.
Чемпионства ЦСКА!)