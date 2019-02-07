Алиссон: «Давление на „Ливерпуль“ не усилилось»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон уверен, что «красным» не стоит оглядывать на конкурентов в чемпионской гонке. Накануне «Манчестер Сити» выиграл свой очередной матч и теперь сравнялся с мерсисайдцами по очкам. Правда, у «Ливерпуля» есть еще игра в запасе.

Ничего не могу сказать по поводу нервов. Мы верим, что сможем выиграть чемпионат.

Давление на «Ливерпуль» не изменилось. Мы просто проводим свои матчи, не оглядываюсь на игры конкурентов. Команда не думает о «Манчестер Сити», думаем только о себе. Размышляем, что мы можем сделать и как улучшить ситуацию.