Партей: «Дрогба и Это'О могли выиграть „Золотой мяч“, но они африканцы»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Серия A
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Катар. Старс Лига
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Кубок
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.32 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.7 4.15 1.55
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 2:0 Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус 0:1 Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 90’ Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 2:3 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
ГлавнаяНовости

Партей: «Дрогба и Это'О могли выиграть „Золотой мяч“, но они африканцы»

сегодня, 20:46

Защитник «Атлетико» Томас Партей считает, что общественность недооценивает африканских футболистов.

Европейские игроки обычно ценятся больше африканцев. У нас было много хороших игроков, те же Яя Туре или Майкл Эссьен, но их все считают просто «хорошими». Так как они выходцы из Африки, их никогда не ставили на уровень Модрича, Месси или Роналду. 

Примеры Дрогба и Это'О сразу бросаются в глаза - эти парни забили много голов и могли бы получить «Золотой мяч», но их никогда не рассматривали на таком уровне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Жамалетдинов: «Мне было бы полезно остаться в „Лехе“ подольше»
Сегодня, 22:09 Комментарии1
Капитан «Милана» Романьоли: «Игуаин - лучший нападающий мира»
Сегодня, 21:18 Комментарии8
Раньери: «МЮ же должен когда-то проиграть. Почему не нам?»
Сегодня, 21:09 Комментарии5
Алиссон: «Давление на „Ливерпуль“ не усилилось»
Сегодня, 20:57 Комментарии2
Чеферин: «Сделаем Евро-2020 лучшим в истории»
Сегодня, 14:57 Комментарии5
Чеферин: «Сделаем всё, чтобы европейский футбол плыл против течения»
Сегодня, 14:33 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   220 / 776
сегодня в 22:05
Не правда, может могли может и нет. Но в 1995 году Веа именно по этой причине и получил мячик. Хотя по официальным результатам голосования журнала Франс Футбол мяч выиграл Юрген Клинсманн. Но фифа отдали приз негру, с формулировкой для поднятия интереса к футболу на черном континенте. Так что уже тогда политика рубила за кулисами футбола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил firewing
   17 / 776
сегодня в 21:51
Он не говорит - темнокожие или бразильцы, а африканцы.
но ты же понимаешь что он это не из-за прописки...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 776
сегодня в 21:43
Согласен,но ничего нового он не сказал ,фифа куда выгоднее создать супергероев Криша и гнома,чем объективностями заниматься
firewing
firewing ответил Jeck Denielse
   686 / 776
сегодня в 21:43
Партей не прав.... Король футбола - Пеле....
Он не говорит - темнокожие или бразильцы, а африканцы.
Apsny
Apsny
   97 / 776
сегодня в 21:31
Про Веа 56у расскажите.
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
   273 / 776
сегодня в 21:22
Веа же получил золотой мяч.
oncha
oncha
   61 / 776
сегодня в 21:21
Толерантность не та.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 776
сегодня в 21:20
Партей не прав....
Король футбола - Пеле....
dimagas1
dimagas1
   349 / 776
сегодня в 21:14
Условно Дрогба могли дать.Но он со сборно по сути ничего не показал когда в играл в Челси на пике.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   81 / 776
сегодня в 21:10
Дрогба заслуживал несколько раз,Это О нет
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   246 / 776
сегодня в 21:06
Ну только один Дрогба заслуживал
4RT
4RT
   313 / 776
сегодня в 21:02
Затянул старую песню
Лакшери
Лакшери
   31 / 776
сегодня в 20:59
таких напов море . мбапе тоже африканиц , вот он тот кто может взять , жди .
Lewa2708
Lewa2708
   321 / 776
сегодня в 20:59
Безусловно, крутые игроки были, но точно не лучше тех, кто получил ЗМ даже в самый пик их карьеры
Заратустра
Заратустра
   134 / 776
сегодня в 20:58
Веа когда-то давали Золотой Мяч.
Москва за Зенит
Москва за Зенит
   316 / 776
сегодня в 20:57
негры тарасовки ждут зм
minai
minai
   580 / 776
сегодня в 20:57
Позорная лицемерная Европа.
волгoдoн
волгoдoн
   127 / 776
сегодня в 20:50
последователь яйи провоцирует на расизм
cska plus
cska plus
   16 / 776
сегодня в 20:50
Тарасовские зулусы присоединяются к этому мнению.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100