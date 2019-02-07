Партей: «Дрогба и Это'О могли выиграть „Золотой мяч“, но они африканцы»

Защитник «Атлетико» Томас Партей считает, что общественность недооценивает африканских футболистов.

Европейские игроки обычно ценятся больше африканцев. У нас было много хороших игроков, те же Яя Туре или Майкл Эссьен, но их все считают просто «хорошими». Так как они выходцы из Африки, их никогда не ставили на уровень Модрича, Месси или Роналду.

Примеры Дрогба и Это'О сразу бросаются в глаза - эти парни забили много голов и могли бы получить «Золотой мяч», но их никогда не рассматривали на таком уровне.