«Бавария» одержала победу над «Шальке»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен  Фулхэм 0:3  Ман Юнайтед 42 16 1.05
18:00 Матч завершен  Ливерпуль 3:0  Борнмут - - -
18:00 Матч завершен  Хаддерсфилд 1:2  Арсенал - - -
18:00 Матч завершен  Кристал Пэлас 1:1  Вест Хэм - - -
18:00 Матч завершен  Уотфорд 1:0  Эвертон - - -
18:00 Матч завершен  Саутгемптон 1:2  Кардифф 2.1 2.65 5
20:30 Матч завершен  Брайтон энд Хоув 1:3  Бернли 4.4 3.4 1.88
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Хетафе 3:1  Сельта 1.68 2.8 10
18:15 Матч завершен  Атлетико М 1:3  Реал 2.8 2.7 2.9
20:30 Матч завершен  Эспаньол 2:1  Райо Вальекано 1.82 3.35 4.8
22:45 Закончился первый тайм  Жирона 0:2  Уэска 2.05 3.2 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен  Фиорентина 0:0  Наполи 4.05 2.85 2.2
22:30 Идет второй тайм, 50’  Парма 0:0  Интер 5.8 3.9 1.6
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  РБ Лейпциг 0:0  Айнтрахт Ф 2.3 2.2 6.2
17:30 Матч завершен  Боруссия Д 3:3  Хоффенхайм 1.04 16 50
17:30 Матч завершен  Фрайбург 3:3  Вольфсбург 19 4.6 1.28
17:30 Матч завершен  Ганновер-96 2:0  Нюрнберг 1.14 6.6 42
17:30 Матч завершен  Боруссия М 0:3  Герта 46 9 1.08
20:30 Матч завершен  Бавария 3:1  Шальке-04 1.07 11 41
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен  ПСЖ 1:0  Бордо 1.28 5.5 10.2
22:00 82’  Страсбур 0:2  Анже 1.95 3.2 4.3
22:00 82’  Амьен 1:0  Кан 2.1 3.05 4
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2:0 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.23 5.2 16
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2.35 3.5 2.8
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 0:1 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 25 7.7 1.1
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 0:2 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 50 6.2 1.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 1:0 Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик 3:1 Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня 3:1 Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум 3:2 Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса 3:2 Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 2:0 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 4.05 2.4 2.4
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 1:2 Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 0:3 Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.8 2.55 3.05
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1:3 Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 5.5 3.6 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 3:0 Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 1.04 11.5 46
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2:0 Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 1.25 4.8 14
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:0 Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 1:0 Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 1.35 3.9 11.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 2:3 Логотип футбольный клуб БериБери 43 11 1.05
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2:3 Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 5.3 3.25 1.72
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун 3:3 Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 9.5 3.7 1.4
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3:0 Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1.67 3.4 5.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1:4 Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 50 12.5 1.04
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3:1 Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.7 3 2.65
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1:1 Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 3.35 3.05 2.2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1:1 Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 9 3.5 1.45
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2:0 Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.09 10.5 16
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 8.5 3.55 1.47
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 0:1 Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.95 2.6 2.8
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2:0 Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.28 4.4 14
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 0:2 Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 9.5 4.3 1.35
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1:1 Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.4 2.5 2.6
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 1:1 Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.4 2.3 2.95
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.35 4.5 10
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб РедингРединг 2.4 2.4 4.15
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1:1 Логотип футбольный клуб УиганУиган 2.75 2.65 3.1
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 3:4 Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 17 7.9 1.14
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 1.67 3.35 5.9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2:0 Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.3 4.9 11.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1:2 Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 15 5.2 1.25
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 3.15 2.35 3.15
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 7.8 3.7 1.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 4:4 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.25 2.9 3.35
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1.9 3.1 4.3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1:1 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 3.7 3.25 1.98
23:10 24’ Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 0:0 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 2.05 2.85 4.15
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 36’ Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:0 Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
23:05 30’ Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 0:1 Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 3:1 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
23:00 35’ Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине 0:0 Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
23:00 35’ Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 34’ Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид 1:0 Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1:1 Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.77 3.1 5.5
22:00 77’ Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 1:1 Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.55 4.2 5
22:00 82’ Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 0:1 Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 2.3 3.25 3
22:30 50’ Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1:0 Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 4.3 3.8 1.72
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 38’ Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас 1:0 Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
22:00 80’ Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ 0:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда 3:0 Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 4.3 3.55 1.75
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 1:2 Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.27 4.8 12
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2:3 Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 2.3 3.25 3
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1:1 Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 2:1 Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.95 3.25 3.75
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 1:1 Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.6 3 2.1
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 72’ Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА 2:2 Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
23:00 32’ Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос 1:1 Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1.18 5.8 23
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БохумБохум 1:2 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 14 7.8 1.15
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1:0 Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.85 2.5 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1:1 Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 5.3 2.7 1.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1:0 Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 2.5 2.35 4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 2:0 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.3 4.4 11
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1:2 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 10 4.3 1.35
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 1:1 Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 2.75 2.5 3.1
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 0:0 Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 3.2 2.3 2.95
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 0:1 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.75 3.2 5.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 0:0 Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.75 2.2 3.8
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.95 2.5 2.9
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 2:0 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 0:1 Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 15 3.2 1.43
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 0:2 Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.5 2.9 3
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.09 6.7 50
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3 2.95 2.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик 1:0 Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1:1 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 2.6 2.45 3.65
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1:2 Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 2.85 2.2 3.85
22:00 82’ Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 0:2 Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:30 50’ Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1:0 Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2.7 2.9 2.7
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 0:1 Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 6.5 1.95 2.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 1:2 Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 50 11 1.05
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 0:0 Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 3.55 1.58 6.6
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 3:1 Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.11 7.9 27
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 2:1 Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа 5.4 3 1.78
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси 3:2 Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису 1.75 2.75 6.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос 5:1 Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя 2:1 Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас 2:1 Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 0:0 Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 2.15 2.65 4.2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 0:2 Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос - - -
23:00 39’ Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья 0:0 Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 41’ Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК 0:0 Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 40’ Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар 0:0 Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало -:- Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск - - -
09:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб В-Варен Нагасаки (Исахая)В-Варен Нагасаки 3:1 Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс - - -
13:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб БайройтБайройт - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК 5:0 Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом 1:0 Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз 0:0 Логотип футбольный клуб ГомельГомель - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Хробры (Глогув)Хробры - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ 2:1 Логотип футбольный клуб НюкобингНюкобинг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн 0:1 Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 3:1 Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГородеяГородея 3:1 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 2:2 Логотип футбольный клуб Спартак Вл (Владикавказ)Спартак Вл - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НитраНитра 1:2 Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 1:0 Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю 5:1 Логотип футбольный клуб РозенградРозенград - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 3:1 Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 2:0 Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 3:0 Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.3 8.5
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 2:2 Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден 1:1 Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн 3:0 Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
17:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
18:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НТСВ Штранд 08НТСВ Штранд 08 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:3 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс -:- Логотип футбольный клуб ВентураВентура - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус 0:2 Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас 1:2 Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 1:1 Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 2.35 3.35 2.95
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1:0 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 1:0 Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап 1.09 9 20
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1:0 Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.3 3.2 3
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2:0 Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец 1.09 7.3 50
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2:1 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 2.25 4
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 1:0 Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.25 3.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:1 Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 6 3.3 1.67
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 0:1 Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2.15 3.2 3.2
23:30 5’ Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 0:0 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 2.9 3.2 2.35
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 2:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:2 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:1 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 4:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1:1 Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.25 5.3 14
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 1:1 Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 2:0 Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 1.65 3.5 5.5
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун 4:2 Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик 1:1 Логотип футбольный клуб РилРил - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд 1:1 Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр 1:0 Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно 3:1 Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун - - -
22:30 Матч прерван Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун 2.15 3.55 2.95
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 4.6 1.5 5.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 2:0 Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 2.4 3 3.1
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 1:0 Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.87 2.08 15
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 0:1 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 14 3.75 1.37
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 1:1 Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 13 4.3 1.32
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1:1 Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 3.35 1.75 5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л 4:0 Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.4 4.3 7.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 2:0 Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.15 6.4 18
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 3:1 Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.65 3.75 5
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БазельБазель 1:1 Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен - - -
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«Бавария» одержала победу над «Шальке»

сегодня, 22:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 1Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

«Бавария» обыграла «Шальке» в матче 21-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» (45 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице и отстает от лидера дортмундской «Боруссии» на пять пунктов, «Шальке» (22 очка) - 13-й.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Шальке-04» 3:1 (2:1)
Голы: Брума 12 (автогол), Левандовски 27, Гнабри 57 - Кутуджу 25

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Горецка, Алькантара, Гнабри (Дэвис 89), Хамес (Мартинес 78), Коман (Рибери 68), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

«Шальке-04»: Ферманн, Калиджури, Сане, Брума, Очипка, Руди (Омар 33), МакКенни, Кутуджу (Ут 73), Сердар (Арит 54), Бенталеб, Коноплянка
Главный тренер: Тедеско Доменико.

Предупреждения: Левандовски 34, Калиджури 45, Брума 85

Судья: Зиберт Даниэль.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Байер» разбил «Майнц» перед матчем с «Краснодаром».

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   43 / 781
сегодня в 23:26
С победой Баварию!!!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   53 / 781
сегодня в 23:24
Кое как!
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   3 / 781
сегодня в 23:11
Баварию с победой!
dimagas1
dimagas1
   276 / 781
сегодня в 22:57
Конобанка даже играл,думал там на нем мох порос на лавке)))
particular
particular
   31 / 781
сегодня в 22:53
Баварцы нужного достигли результата,
Середнячков нагнули без труда,
Победа, нынче, получилась грубовата,
Но это уже в прошлом, - ерунда..:))

Газоспонсируемые, конечно, посопротивлялись, но...:))
Bavaria_M
Bavaria_M
   225 / 781
сегодня в 22:53
всех с победой, Гнабри все продолжает удивлять.
Bayern Best
Bayern Best
   119 / 781
сегодня в 22:51
Всех с победой!
ColdSun1995
ColdSun1995
   769 / 781
сегодня в 22:43
очень импонирует Боруссия, но даже когда разрыв был 7 очей, я не сомневался и сейчас еще сильнее не сомневаюсь, что все равно возьмем БЛ) не знаю к лучшему или к худшему это... во всяком случае, с победой) Mia San Mia!
волгoдoн
волгoдoн
   89 / 781
сегодня в 22:42
молодцы сосиски
тащите ставочку
EAGuar As
EAGuar As
   82 / 781
сегодня в 22:37
С победой .
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007
   120 / 781
сегодня в 22:33
С победой , Бавария ! Довольно не сложной она вышла !
Сократили отставание от шмелей до 5 очков, надо наращивать )
Серж вторую игру подряд забивает ? С ним все в поряде ? ))
Правда тем лучше это для Баварии , еще бы Вернера в ряды )
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
   312 / 781
сегодня в 22:29
Баварию с победой. Разрыв то сокращается от Шмелей.
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