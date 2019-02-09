«Бавария» одержала победу над «Шальке»

сегодня, 22:25

«Бавария» обыграла «Шальке» в матче 21-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» (45 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице и отстает от лидера дортмундской «Боруссии» на пять пунктов, «Шальке» (22 очка) - 13-й.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Шальке-04» 3:1 (2:1)

Голы: Брума 12 (автогол), Левандовски 27, Гнабри 57 - Кутуджу 25

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Горецка, Алькантара, Гнабри (Дэвис 89), Хамес (Мартинес 78), Коман (Рибери 68), Левандовски

Главный тренер: Ковач Нико.

«Шальке-04»: Ферманн, Калиджури, Сане, Брума, Очипка, Руди (Омар 33), МакКенни, Кутуджу (Ут 73), Сердар (Арит 54), Бенталеб, Коноплянка

Главный тренер: Тедеско Доменико.

Предупреждения: Левандовски 34, Калиджури 45, Брума 85

Судья: Зиберт Даниэль.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Байер» разбил «Майнц» перед матчем с «Краснодаром».