«Реал» обыграл «Атлетико» и вышел на второе место в Ла Лиге

сегодня, 20:09

«Реал» одержал победу над «Атлетико» в центральном матче 23-го тура Ла Лиги.

После этой встречи «галактикос» сместили своих соседей со второго места.

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» - «Реал» 1:3 (1:2)

Голы: Гризманн 25 - Каземиро 16, Рамос 43 (пенальти), Бэйл 74

«Атлетико»: Облак, Люка Эрнандес, Годин, Хименес, Ариас, Лемар (Витоло 60), Партей, Сауль, Корреа (Родриго Эрнандес 65), Гризманн, Мората (Калинич 71)

Главный тренер: Симеоне Диего.

«Реал»: Куртуа, Регилон, Рамос, Варан, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос (Себальос 84), Винисиус Жуниор (Бэйл 57), Бензема (Диас 89), Лукас

Главный тренер: Солари Сантьяго.

Предупреждения: Лукас 22, Гризманн 24, Хименес 41, Люка Эрнандес 58, Партей 62, Регилон 64, Модрич 66, Мората 68, Сауль 72, Партей 80

Удаление: Партей 80

Судья: Эстрада Фернандес Хавьер.