«Реал» обыграл «Атлетико» и вышел на второе место в Ла Лиге

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен  Фулхэм 0:3  Ман Юнайтед 42 16 1.05
18:00 Матч завершен  Ливерпуль 3:0  Борнмут - - -
18:00 Матч завершен  Хаддерсфилд 1:2  Арсенал - - -
18:00 Матч завершен  Кристал Пэлас 1:1  Вест Хэм - - -
18:00 Матч завершен  Уотфорд 1:0  Эвертон - - -
18:00 Матч завершен  Саутгемптон 1:2  Кардифф 10.5 3.2 1.55
20:30 74’  Брайтон энд Хоув 0:2  Бернли 5 3.25 1.85
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Хетафе 3:1  Сельта 1.68 2.8 10
18:15 Матч завершен  Атлетико М 1:3  Реал 8.5 3.8 1.45
20:30 73’  Эспаньол 0:1  Райо Вальекано 3.85 3.4 2
22:45 сегодня  Жирона -:-  Уэска 2.05 3.2 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 90’  Фиорентина 0:0  Наполи 5.2 2.2 2.45
22:30 сегодня  Парма -:-  Интер 5.8 3.9 1.6
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  РБ Лейпциг 0:0  Айнтрахт Ф 1.87 3.15 5
17:30 Матч завершен  Боруссия Д 3:3  Хоффенхайм 1.04 16 50
17:30 Матч завершен  Фрайбург 3:3  Вольфсбург 3.15 2.45 3.05
17:30 Матч завершен  Ганновер-96 2:0  Нюрнберг 1.14 7.2 27
17:30 Матч завершен  Боруссия М 0:3  Герта 3.95 3.05 2.13
20:30 Идет второй тайм, 73’  Бавария 3:1  Шальке-04 1.08 10 39
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен  ПСЖ 1:0  Бордо 1.12 7.5 36
22:00 2’  Страсбур 0:0  Анже 1.9 3.2 4.6
22:00 2’  Амьен 0:0  Кан 2.1 3.05 4
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2:0 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.23 5.2 16
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2.35 3.5 2.8
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 0:1 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 25 7.7 1.1
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 0:2 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 37 6.2 1.12
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 1:0 Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик 3:1 Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня 3:1 Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум 3:2 Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса 3:2 Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 2:0 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 4.5 1.83 3.2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 1:2 Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 0:3 Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 3.75 1.8 3.9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 3:0 Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 1.95 2.95 4.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1:3 Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 5.5 3.6 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2:0 Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 1.2 4.9 23
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 1:0 Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 1.25 4.15 22
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:0 Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 2:3 Логотип футбольный клуб БериБери 10 4.5 1.33
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2:3 Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 7.9 3.4 1.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун 3:3 Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 17 3.8 1.32
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3:0 Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1.67 3.4 5.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1:4 Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 12 5.9 1.2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3:1 Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.78 2.55 7.7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1:1 Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.12 2 9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1:1 Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 3.2 1.9 4.2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2:0 Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.05 16 19
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 15 3.85 1.32
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2:0 Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.2 4.6 29
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 0:1 Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 3.7 1.88 3.55
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 0:2 Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 7.6 4.1 1.42
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1:1 Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 23 4.7 1.2
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 1:1 Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.4 2.3 2.95
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.28 4.2 21
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб РедингРединг 3.1 1.77 5.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1:1 Логотип футбольный клуб УиганУиган 3.1 2.03 3.95
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 3:4 Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 17 7.9 1.14
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 1.45 3.5 11.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2:0 Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.25 4.8 18
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1:2 Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 4.3 3 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 4.05 1.75 4.05
20:30 74’ Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 8.5 3.55 1.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 4:4 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.25 2.9 3.35
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1.9 3.1 4.3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1:1 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 3.7 3.25 1.98
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 2.1 2.9 3.85
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 3:1 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине -:- Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1:1 Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 2.55 1.9 6.5
22:00 2’ Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 0:0 Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.55 4.2 5
22:00 2’ Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 0:0 Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 2.3 3.25 3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 4.3 3.8 1.72
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
21:30 33’ Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
22:00 3’ Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ 0:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда 3:0 Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 1.1 8.5 20
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 1:2 Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 4.9 2.7 2.03
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2:3 Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 2.5 2.3 4.05
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1:1 Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 2:1 Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.04 12 50
21:30 29’ Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 0:1 Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.6 3 2.1
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1.18 5.8 23
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БохумБохум 1:2 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 14 7.8 1.15
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1:0 Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.85 2.5 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1:1 Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 5.3 2.7 1.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1:0 Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 2.5 2.35 4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 2:0 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.3 4.4 11
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1:2 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 10 4.3 1.35
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 1:1 Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 2.75 2.5 3.1
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 0:0 Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 3.2 2.3 2.95
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 0:1 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 50 5.8 1.11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 0:0 Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 4.6 1.42 6.2
20:30 72’ Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 0:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.4 2.05 3.35
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 2:0 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 0:1 Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 15 3.2 1.43
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 0:2 Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 32 9.5 1.06
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.28 4.4 14
21:30 28’ Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3 2.95 2.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик 1:0 Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1:1 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 3.75 1.65 5.2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1:2 Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 3.85 1.63 5.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2.7 2.9 2.7
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 0:1 Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 6.5 1.95 2.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 1:2 Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 50 11 1.05
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 0:0 Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 3.55 1.58 6.6
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 3:1 Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.08 7.9 50
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 2:1 Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа 5.4 3 1.78
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси 3:2 Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису 1.75 2.75 6.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос 5:1 Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя 2:1 Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас 2:1 Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 0:0 Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 2.6 2.05 4.7
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 0:2 Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало -:- Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск - - -
09:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб В-Варен Нагасаки (Исахая)В-Варен Нагасаки 3:1 Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс - - -
13:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб БайройтБайройт - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК 5:0 Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом 1:0 Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз 0:0 Логотип футбольный клуб ГомельГомель - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Хробры (Глогув)Хробры - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ 2:1 Логотип футбольный клуб НюкобингНюкобинг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн 0:1 Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 3:1 Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГородеяГородея 3:1 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 2:2 Логотип футбольный клуб Спартак Вл (Владикавказ)Спартак Вл - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НитраНитра 1:2 Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 1:0 Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю 5:1 Логотип футбольный клуб РозенградРозенград - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 3:1 Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 2:0 Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 3:0 Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.3 8.5
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 2:2 Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден 1:1 Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн 3:0 Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
17:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
18:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НТСВ Штранд 08НТСВ Штранд 08 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:3 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс -:- Логотип футбольный клуб ВентураВентура - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус 0:2 Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас 1:2 Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 71’ Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 1:1 Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 2.65 2.7 3.1
20:30 74’ Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1:0 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап 1.09 9 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.3 3.2 3
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2:0 Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец 1.09 8.5 39
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2:1 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.18 5.6 24
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.25 3.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:1 Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 24 4.3 1.27
21:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 0:1 Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2.2 3.2 3.4
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 2.9 3.2 2.35
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 2:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:2 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:1 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 4:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1:1 Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.25 5.3 14
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 1:1 Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 2:0 Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 1.83 3.25 4.7
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун 4:2 Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик 1:1 Логотип футбольный клуб РилРил - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд 1:1 Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр 1:0 Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно 3:1 Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун 2.15 3.55 2.95
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 4.6 1.5 5.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 2:0 Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 2.4 3 3.1
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 1:0 Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.18 5.4 20
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 0:1 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 14 3.75 1.37
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 1:1 Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 13 4.3 1.32
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1:1 Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 3.35 1.75 5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л 4:0 Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.4 4.3 7.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 2:0 Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.42 3.65 11.5
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1:1 Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.32 5.2 9
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«Реал» обыграл «Атлетико» и вышел на второе место в Ла Лиге

сегодня, 20:09
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Атлетико» в центральном матче 23-го тура Ла Лиги.

После этой встречи «галактикос» сместили своих соседей со второго места.

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» - «Реал» 1:3 (1:2)
Голы: Гризманн 25 - Каземиро 16, Рамос 43 (пенальти), Бэйл 74

«Атлетико»: Облак, Люка Эрнандес, Годин, Хименес, Ариас, Лемар (Витоло 60), Партей, Сауль, Корреа (Родриго Эрнандес 65), Гризманн, Мората (Калинич 71)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Реал»: Куртуа, Регилон, Рамос, Варан, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос (Себальос 84), Винисиус Жуниор (Бэйл 57), Бензема (Диас 89), Лукас
Главный тренер: Солари Сантьяго.

Предупреждения: Лукас 22, Гризманн 24, Хименес 41, Люка Эрнандес 58, Партей 62, Регилон 64, Модрич 66, Мората 68, Сауль 72, Партей 80

Удаление: Партей 80

Судья: Эстрада Фернандес Хавьер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил Рауль и Зидан
   226 / 777
сегодня в 22:01
Ты очень часто балаболишь на разные темы. Не имея малейшего представления пишешь, будто свечку держал везде. Барса тебе уже злодеям кажется? Во сне не снится надеюсь тебе они?
ЮЗИК
ЮЗИК
   210 / 777
сегодня в 22:00
Опять судьи подыграли сливочным
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Agamaga
   151 / 777
сегодня в 22:00
Перебирай слова, когда говоришь о победе над Барселоной. Точно таким же способом был нагнут туринский клуб. Или у тебя все поражения Юве ассоциируется продажными судьями? А за какие деяния тогда клуб был выгнан из серии А?)
Клуб был выгнан из Серии А такими же махинаторами как каталонский клуб . Юве оправдан , мировым судом и итальянским . Интер не наказан только потому что срок вышел . К сожалению , жизнь это не фильм с хорошим концом , в реальности , бандиты всегда остаются безнаказанными
Agamaga
Agamaga ответил Рауль и Зидан
   226 / 777
сегодня в 21:59
Вырезки из гугла это не показатель твоего ума и тем более не исторические факты. Факты нахождения бюста, фотографии не дает никакой силы команде. Это всего лишь больное вооброжение фаната сливок.
Их болелы никогда не могли признать тот факт, что сливочных в разное время каталонцы имели как хотели. Они об этом говорят, когда речь идет о том кто за кого был в то время. В остальное время пишут, что они были силой во все времена.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Agamaga
   151 / 777
сегодня в 21:55
Омерзительных моментов в истории реала не счесть. Даже сочиняют они истории с дымком. Иметь фото правителя Испании и приписать его к успехам Барсы, чтобы скрыть свои преступления. Вот они какие бывают. У них есть фантазеры всех мастей. И подлизываются они друг другу усердно.
Какие преступления ? У тебя лишь болабольство , никаких доказательств у тебя нет . ты ссылаешься на слова бывшего игрока Барсы , который в старость лет ляпнул ерунду , оправдывая 11-1 , но в том же сезоне , Барса Баскам 10-0 приграла , там их тоже под автоматом держали ? Или от севилии 12-1 там тоже под автоматом держали ?
Agamaga
Agamaga ответил эдди шум
   226 / 777
сегодня в 21:54
Молчи, пока что у меня твоя пятая точка))
Agamaga
Agamaga ответил Рауль и Зидан
   226 / 777
сегодня в 21:52
Омерзительных моментов в истории реала не счесть. Даже сочиняют они истории с дымком. Иметь фото правителя Испании и приписать его к успехам Барсы, чтобы скрыть свои преступления. Вот они какие бывают.
У них есть фантазеры всех мастей. И подлизываются они друг другу усердно.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Agamaga
   151 / 777
сегодня в 21:52
А сливки считались клубом из провинции? Для того чтобы понять всю глубину истории нужно изучать досконально, а не кидать статьи из гугла. В разное время клуб возглавляли люди представляющие разные политические интересы, и даже всякие награждения могли иметь опрелеленный интерес не касающиеся спорта. Почему столько было выиграно я тебе уже написал, не вешать теперь президентов каждый год.
Это исторические данный , и тому есть доказательство . Руководитель Реала был убит спасая президента Барсы , а в последствии Барса встала на сторону Франко . Сначала выигрывал АТлетико ,а потом Барса , Реал же свою голову в Испании поднял только тогда , когда Франко как токовую потерял власть . Но в первые 20 лет его правления , Реал ничего не выигрывал , кроме КЧ и то туда как победитель туда попадал . В вашем клубе 20-30 лет хранились его бюсты и партреты , на фоне него вы подписывали игроков, а это не спроста , значит он сделал что то такое , что сильно помогло Барсе
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил эдди шум
   46 / 777
сегодня в 21:49
Человек с белым билетом, что ты пишешь
Главное, что не как ты - с жёлтой карточкой. Аха-ха)
No problem
No problem ответил Князю бан по барабану
   13 / 777
сегодня в 21:48
Аха-ха), как в старые, добрые времена)
Ну)))).
Agamaga
Agamaga ответил Рауль и Зидан
   226 / 777
сегодня в 21:47
А сливки считались клубом из провинции? Для того чтобы понять всю глубину истории нужно изучать досконально, а не кидать статьи из гугла. В разное время клуб возглавляли люди представляющие разные политические интересы, и даже всякие награждения могли иметь опрелеленный интерес не касающиеся спорта.
Почему столько было выиграно я тебе уже написал, не вешать теперь президентов каждый год.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Рауль и Зидан
   46 / 777
сегодня в 21:47
на самом деле ,в истории барсы есть множество омерзительных моментов , и самое противное то, что они пытаются казаться белыми пушистыми , и выставить Реал в черном свете , это самая мерзкая вещь . К сожалению Князь , жизнь не сказка и такие злодеи как руководители барсы, Интера и других махинаторов остаются безнаказанными , им это сходит с рук
золотые слова.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил No problem
   46 / 777
сегодня в 21:47
Любздец ты его опустил бро),красава.
Аха-ха), как в старые, добрые времена)
эдди шум
эдди шум ответил Agamaga
   733 / 777
сегодня в 21:46
Человек с белым билетом, что ты пишешь
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Князю бан по барабану
   151 / 777
сегодня в 21:45
Лихо ты посадил барсика на пятую точку)
на самом деле ,в истории барсы есть множество омерзительных моментов , и самое противное то, что они пытаются казаться белыми пушистыми , и выставить Реал в черном свете , это самая мерзкая вещь . К сожалению Князь , жизнь не сказка и такие злодеи как руководители барсы, Интера и других махинаторов остаются безнаказанными , им это сходит с рук
No problem
No problem ответил Рауль и Зидан
   13 / 777
сегодня в 21:45
Факт №1 Во время правления Франко (1936-1975) Реал Мадрид выиграл национальных титулов (чемпионатов и кубков Испании) всего на 1 больше чем Барселона. 21 против 20. Кстати, после ухода Франко Барселона не могла выиграть чемпионат целых 10 лет. Факт №2 Франко так сильно любил Реал и так охотно ему помогал, что Реал выиграл свой первый чемпионский титул, только на 18-ом году его правления в 1954-ом. Факт №3 Барселона имеет больше кубков имени Генералиссимуса Франко (сейчас кубок Короля) чем Реал. 9 против 6. Факт №5 Барселона проиграла всего 4 классико за 6 лет, после того самого легендарного классико в котором она проиграла Реалу 11-1 под дулами автоматов. Может быть Франко в то время был в отпуске. Факт №6 Статистика классико в период правления Франко: 98 Классико Реал выиграл: 43 Ничьих: 16 Барселона выиграла: 39 Снова влияние Франко не прослеживается. Факт №7 4 из 7 самых крупных побед Барселоны в классико приходятся на времена правления Франко. Видимо Генералисимус в то время снова отдыхал. Факт №8 Бывший президент Барселоны Агусти Монталь наградил Франко золотой медалью, да того самого Франко который так любил Реал и так нещадно гнобил Барселону. Так же в клубе Барсы есть бюст Франко . И кого там ущемляли ?
Любздец ты его опустил бро),красава.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Рауль и Зидан
   46 / 777
сегодня в 21:41
Столичным клубом был Атлетико . О каких тяжелых временах идет речь ? Реал не выигрывал чемпионаты испании и кубков первые 18 лет правления Франко . Если Барсу ущемляли , почему ее президенты награждали Франко ? Бюст Франко вист на базе Барселоны , как это все это можно понять ? Вы выигрывали чаще всех его титулы и кубки , о чем вообще речь может идти ?
Лихо ты посадил барсика на пятую точку)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Agamaga
   151 / 777
сегодня в 21:41
Перебирай слова, когда говоришь о победе над Барселоной. Точно таким же способом был нагнут туринский клуб. Или у тебя все поражения Юве ассоциируется продажными судьями? А за какие деяния тогда клуб был выгнан из серии А?)
Круифа подписывали на фоне Бюста Франко, тому есть доказательства в виде фотографий . Откуда такая любовь к Франко ? Что он сделал для Барсы , что бы его так там любили ? Это останется загадкой , которой мы никогда не узнаем
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Agamaga
   46 / 777
сегодня в 21:41
Перебирай слова, когда говоришь о победе над Барселоной. Точно таким же способом был нагнут туринский клуб. Или у тебя все поражения Юве ассоциируется продажными судьями? А за какие деяния тогда клуб был выгнан из серии А?)
    NOVA
    NOVA
       108 / 777
    сегодня в 21:39
    Факт:
    Эта победа стала для мадридской команды 600-й в Ла Лиге на выезде. Реал стал первым клубом, которому покорилась эта отметка.
    На втором месте по этому показателю идет Барселона (551 победа), на третьем – Атлетико (408).
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Agamaga
       151 / 777
    сегодня в 21:39
    Сегодня это как угодно можно назвать, но единственным местом где вообще могли дать волю был стадион. И да, даже играя со столичным клубом в тяжелые времена могли мокнуть их в одно место. А красиво расписать и вычеркнуть из истории это не составит труда. Даже этот 41 перечеркнул твой предыдущий пост о силе Реала во все времена, выходит таковым не являлся, о чем я тебе и написал.
    Столичным клубом был Атлетико . О каких тяжелых временах идет речь ? Реал не выигрывал чемпионаты испании и кубков первые 18 лет правления Франко . Если Барсу ущемляли , почему ее президенты награждали Франко ? Бюст Франко вист на базе Барселоны , как это все это можно понять ? Вы выигрывали чаще всех его титулы и кубки , о чем вообще речь может идти ?
    Agamaga
    Agamaga ответил Князю бан по барабану
       226 / 777
    сегодня в 21:39
    Перебирай слова, когда говоришь о победе над Барселоной. Точно таким же способом был нагнут туринский клуб. Или у тебя все поражения Юве ассоциируется продажными судьями?
    А за какие деяния тогда клуб был выгнан из серии А?)
    Agamaga
    Agamaga ответил Рауль и Зидан
       226 / 777
    сегодня в 21:36
    Сегодня это как угодно можно назвать, но единственным местом где вообще могли дать волю был стадион.
    И да, даже играя со столичным клубом в тяжелые времена могли мокнуть их в одно место. А красиво расписать и вычеркнуть из истории это не составит труда.
    Даже этот 41 перечеркнул твой предыдущий пост о силе Реала во все времена, выходит таковым не являлся, о чем я тебе и написал.
    DXTK
    DXTK
       224 / 777
    сегодня в 21:33
    И без Пеналду Пенает Реал - Атлетико.

    Атлетико конечно в очередной раз доказал, что они рабы в мадридском дерби.
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Agamaga
       151 / 777
    сегодня в 21:33
    Скорее ты написал о силе и величии Реала с юношескими мыслями, когда топить начал за сливок. А тебе напомню времена, когда Каталонию держали в узде, и диктовали свои условия, вешали президента клуба, это ведь факты. Вот о такой силе я говорю. Ты забыл, что и галактикос Барса обыгрывала в сухую на Бернабеу, так зачем покупать условных Бэйлов за 100+ млн? Вроде команда как никак три раза взяла ЛЧ. В Ла Лиге другой расклад. Считаю, что именно наличие Месси дает преимущество на дистанции.
    Реал не награждал Франко , а ваш клуб позорно это сделал , зная что этот человек повесил президента , но Реал не прогибался , и ты еще говоришь о ущемлении ?
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Agamaga
       151 / 777
    сегодня в 21:30
    Реал было за лето 350 тратила и что дальше?
    250
    No problem
    No problem ответил Князю бан по барабану
       13 / 777
    сегодня в 21:30
    Спс дружище!
    Наказали матрас. Ещё норм отделались. Могло быть и хуже для них.
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Agamaga
       151 / 777
    сегодня в 21:29
    Скорее ты написал о силе и величии Реала с юношескими мыслями, когда топить начал за сливок. А тебе напомню времена, когда Каталонию держали в узде, и диктовали свои условия, вешали президента клуба, это ведь факты. Вот о такой силе я говорю. Ты забыл, что и галактикос Барса обыгрывала в сухую на Бернабеу, так зачем покупать условных Бэйлов за 100+ млн? Вроде команда как никак три раза взяла ЛЧ. В Ла Лиге другой расклад. Считаю, что именно наличие Месси дает преимущество на дистанции.
    Факт №1 Во время правления Франко (1936-1975) Реал Мадрид выиграл национальных титулов (чемпионатов и кубков Испании) всего на 1 больше чем Барселона. 21 против 20. Кстати, после ухода Франко Барселона не могла выиграть чемпионат целых 10 лет.

    Факт №2 Франко так сильно любил Реал и так охотно ему помогал, что Реал выиграл свой первый чемпионский титул, только на 18-ом году его правления в 1954-ом.

    Факт №3 Барселона имеет больше кубков имени Генералиссимуса Франко (сейчас кубок Короля) чем Реал. 9 против 6.

    Факт №5 Барселона проиграла всего 4 классико за 6 лет, после того самого легендарного классико в котором она проиграла Реалу 11-1 под дулами автоматов. Может быть Франко в то время был в отпуске.

    Факт №6 Статистика классико в период правления Франко:

    98 Классико

    Реал выиграл: 43

    Ничьих: 16

    Барселона выиграла: 39

    Снова влияние Франко не прослеживается.

    Факт №7 4 из 7 самых крупных побед Барселоны в классико приходятся на времена правления Франко. Видимо Генералисимус в то время снова отдыхал.

    Факт №8 Бывший президент Барселоны Агусти Монталь наградил Франко золотой медалью, да того самого Франко который так любил Реал и так нещадно гнобил Барселону.

    Так же в клубе Барсы есть бюст Франко . И кого там ущемляли ?
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил Agamaga
       46 / 777
    сегодня в 21:28
    Ювентус до сих пор не может войти в 10, арабы опередили.
    Но это не мешает Ювентусу нагибать Барселонау при адекватном судействе. Аха-ха)