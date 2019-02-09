«Реал» обыграл «Атлетико» и вышел на второе место в Ла Лиге

«Реал» одержал победу над «Атлетико» в центральном матче 23-го тура Ла Лиги.
После этой встречи «галактикос» сместили своих соседей со второго места.
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» - «Реал» 1:3 (1:2)
Голы: Гризманн 25 - Каземиро 16, Рамос 43 (пенальти), Бэйл 74
«Атлетико»: Облак, Люка Эрнандес, Годин, Хименес, Ариас, Лемар (Витоло 60), Партей, Сауль, Корреа (Родриго Эрнандес 65), Гризманн, Мората (Калинич 71)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Реал»: Куртуа, Регилон, Рамос, Варан, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос (Себальос 84), Винисиус Жуниор (Бэйл 57), Бензема (Диас 89), Лукас
Главный тренер: Солари Сантьяго.
Предупреждения: Лукас 22, Гризманн 24, Хименес 41, Люка Эрнандес 58, Партей 62, Регилон 64, Модрич 66, Мората 68, Сауль 72, Партей 80
Удаление: Партей 80
Судья: Эстрада Фернандес Хавьер.
«Соккер.ру» вел
Их болелы никогда не могли признать тот факт, что сливочных в разное время каталонцы имели как хотели. Они об этом говорят, когда речь идет о том кто за кого был в то время. В остальное время пишут, что они были силой во все времена.
Их болелы никогда не могли признать тот факт, что сливочных в разное время каталонцы имели как хотели. Они об этом говорят, когда речь идет о том кто за кого был в то время. В остальное время пишут, что они были силой во все времена.
У них есть фантазеры всех мастей. И подлизываются они друг другу усердно.
У них есть фантазеры всех мастей. И подлизываются они друг другу усердно.
Почему столько было выиграно я тебе уже написал, не вешать теперь президентов каждый год.
Почему столько было выиграно я тебе уже написал, не вешать теперь президентов каждый год.
Эта победа стала для мадридской команды 600-й в Ла Лиге на выезде. Реал стал первым клубом, которому покорилась эта отметка.
На втором месте по этому показателю идет Барселона (551 победа), на третьем – Атлетико (408).
Эта победа стала для мадридской команды 600-й в Ла Лиге на выезде. Реал стал первым клубом, которому покорилась эта отметка.
На втором месте по этому показателю идет Барселона (551 победа), на третьем – Атлетико (408).
А за какие деяния тогда клуб был выгнан из серии А?)
А за какие деяния тогда клуб был выгнан из серии А?)
И да, даже играя со столичным клубом в тяжелые времена могли мокнуть их в одно место. А красиво расписать и вычеркнуть из истории это не составит труда.
Даже этот 41 перечеркнул твой предыдущий пост о силе Реала во все времена, выходит таковым не являлся, о чем я тебе и написал.
И да, даже играя со столичным клубом в тяжелые времена могли мокнуть их в одно место. А красиво расписать и вычеркнуть из истории это не составит труда.
Даже этот 41 перечеркнул твой предыдущий пост о силе Реала во все времена, выходит таковым не являлся, о чем я тебе и написал.
Атлетико конечно в очередной раз доказал, что они рабы в мадридском дерби.
Атлетико конечно в очередной раз доказал, что они рабы в мадридском дерби.
Наказали матрас. Ещё норм отделались. Могло быть и хуже для них.
Наказали матрас. Ещё норм отделались. Могло быть и хуже для них.
Факт №2 Франко так сильно любил Реал и так охотно ему помогал, что Реал выиграл свой первый чемпионский титул, только на 18-ом году его правления в 1954-ом.
Факт №3 Барселона имеет больше кубков имени Генералиссимуса Франко (сейчас кубок Короля) чем Реал. 9 против 6.
Факт №5 Барселона проиграла всего 4 классико за 6 лет, после того самого легендарного классико в котором она проиграла Реалу 11-1 под дулами автоматов. Может быть Франко в то время был в отпуске.
Факт №6 Статистика классико в период правления Франко:
98 Классико
Реал выиграл: 43
Ничьих: 16
Барселона выиграла: 39
Снова влияние Франко не прослеживается.
Факт №7 4 из 7 самых крупных побед Барселоны в классико приходятся на времена правления Франко. Видимо Генералисимус в то время снова отдыхал.
Факт №8 Бывший президент Барселоны Агусти Монталь наградил Франко золотой медалью, да того самого Франко который так любил Реал и так нещадно гнобил Барселону.
Так же в клубе Барсы есть бюст Франко . И кого там ущемляли ?
Факт №2 Франко так сильно любил Реал и так охотно ему помогал, что Реал выиграл свой первый чемпионский титул, только на 18-ом году его правления в 1954-ом.
Факт №3 Барселона имеет больше кубков имени Генералиссимуса Франко (сейчас кубок Короля) чем Реал. 9 против 6.
Факт №5 Барселона проиграла всего 4 классико за 6 лет, после того самого легендарного классико в котором она проиграла Реалу 11-1 под дулами автоматов. Может быть Франко в то время был в отпуске.
Факт №6 Статистика классико в период правления Франко:
98 Классико
Реал выиграл: 43
Ничьих: 16
Барселона выиграла: 39
Снова влияние Франко не прослеживается.
Факт №7 4 из 7 самых крупных побед Барселоны в классико приходятся на времена правления Франко. Видимо Генералисимус в то время снова отдыхал.
Факт №8 Бывший президент Барселоны Агусти Монталь наградил Франко золотой медалью, да того самого Франко который так любил Реал и так нещадно гнобил Барселону.
Так же в клубе Барсы есть бюст Франко . И кого там ущемляли ?