«Наполи» потерял очки в матче с «Фиорентиной»

«Наполи» не смог обыграть «Фиорентину» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Наполитанцы остаются на второй строчке, но отставание от «Ювентуса» после этого тура может составить 11 очков. «Фиорентина» идет девятой.
Флоренция, стадион «Артемио Франки»
«Фиорентина» - «Наполи» 0:0
«Фиорентина»: Ляфон, Чеккерини, Пеццелья, Ханко (Уго 57), Дабо, Фернандеш, Верету, Бираги, Кьеза, Муриэль, Жерсон (Миральяс 69)
Главный тренер: Пиоли Стефано.
«Наполи»: Мерет, Хисай, Максимович, Кулибали, Мариу Руй (Гулям 5), Кальехон , Аллан, Руис, Зелински, Инсинье (Верди 77), Мертенс (Милик 62)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Дабо 42, Верету 50, Кальехон 54, Зелински 57, Гулям 72, Максимович 90
Судья: Кальварезе Джанпаоло.
В предыдущем туре «Наполи» разгромил «Сампдорию».
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Зелински хорошо бил, еще кто-то, когда вратарь
фиалок отбил, ну и Кьеза хороший момент запорол)
Если только первого смотреть ) Да и что смотреть,
нули на табло ) Да и не смотрелась п-ка лучше,
если только количеством моментов и то, что фиалки
в конце задрожали счет удержать, а до этого смотрелись хорошо )
Зелински хорошо бил, еще кто-то, когда вратарь
фиалок отбил, ну и Кьеза хороший момент запорол)
Если только первого смотреть ) Да и что смотреть,
нули на табло ) Да и не смотрелась п-ка лучше,
если только количеством моментов и то, что фиалки
в конце задрожали счет удержать, а до этого смотрелись хорошо )
9/12 удары, 4/4 в створ ворот ) Так что фиалки
по большому счету, не заслужили поражения,
а ничья оказалась самым справедливым итогом )
9/12 удары, 4/4 в створ ворот ) Так что фиалки
по большому счету, не заслужили поражения,
а ничья оказалась самым справедливым итогом )
Противоречивый день выдался,нервный. Наклевывалась суперпобеда,где я посмел даже на черкизон зарядить,но дортмундская маруся всё испортила)
Реабилитация пока идет нормально.
Противоречивый день выдался,нервный. Наклевывалась суперпобеда,где я посмел даже на черкизон зарядить,но дортмундская маруся всё испортила)
Реабилитация пока идет нормально.
Вечер добрый.
Что вас привело в новость лучшего чемпионата?)
Вечер добрый.
Что вас привело в новость лучшего чемпионата?)
один раз удар хороший,а второй сам запорол )
один раз удар хороший,а второй сам запорол )
еще пару шагов и зайдёт)
еще пару шагов и зайдёт)
такого не скажешь. Фиалки , за исключением
последних 10 минут , были явно не хуже п-ки )
такого не скажешь. Фиалки , за исключением
последних 10 минут , были явно не хуже п-ки )
в ворота Шальке, там 3 :1 и все практически ясно уже.
Так вот периодически поглядывал второй тайм итальянцев,
фиалки то в принципе были лучше весь тайм, за исключением
последних 10-15 минут, когда видимо, чтобы сохранить ничью
стали очень много жаться к своим воротам и позволять Неаполю
все опаснее атаковать, но и Неаполю не фартануло, Милик 100 % запорол,
да и хитрО это, выиграть малой кровью атакуя всего 10 минут, жирно было бы )
в ворота Шальке, там 3 :1 и все практически ясно уже.
Так вот периодически поглядывал второй тайм итальянцев,
фиалки то в принципе были лучше весь тайм, за исключением
последних 10-15 минут, когда видимо, чтобы сохранить ничью
стали очень много жаться к своим воротам и позволять Неаполю
все опаснее атаковать, но и Неаполю не фартануло, Милик 100 % запорол,
да и хитрО это, выиграть малой кровью атакуя всего 10 минут, жирно было бы )
Надеюсь наши раздолбаи завтра не облажаются и увеличат отрыв
Надеюсь наши раздолбаи завтра не облажаются и увеличат отрыв