«Наполи» потерял очки в матче с «Фиорентиной»

сегодня, 22:01

«Наполи» не смог обыграть «Фиорентину» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Наполитанцы остаются на второй строчке, но отставание от «Ювентуса» после этого тура может составить 11 очков. «Фиорентина» идет девятой.

Флоренция, стадион «Артемио Франки»

«Фиорентина» - «Наполи» 0:0

«Фиорентина»: Ляфон, Чеккерини, Пеццелья, Ханко (Уго 57), Дабо, Фернандеш, Верету, Бираги, Кьеза, Муриэль, Жерсон (Миральяс 69)

Главный тренер: Пиоли Стефано.

«Наполи»: Мерет, Хисай, Максимович, Кулибали, Мариу Руй (Гулям 5), Кальехон , Аллан, Руис, Зелински, Инсинье (Верди 77), Мертенс (Милик 62)

Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Дабо 42, Верету 50, Кальехон 54, Зелински 57, Гулям 72, Максимович 90

Судья: Кальварезе Джанпаоло.

В предыдущем туре «Наполи» разгромил «Сампдорию».