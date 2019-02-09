«Арсенал» одержал дежурную победу над «Хаддерсфилдом»

сегодня, 19:52

«Арсенал» одолел «Хаддерсфилд» в матче 26-го тура АПЛ .

«Канониры» сравнялись по очкам с «Челси», но «синим» еще предстоит провести свой матч. Команда Яна Зиверта остается на последней строчке в турнирной таблице.

Хаддерсфилд, стадион «Джон Смит'с»

«Хаддерсфилд Таун» - «Арсенал» 1:2 (0:2)

Голы: Колашинац 93 (автогол) - Ивоби 16, Ляказетт 44

«Хаддерсфилд Таун»: Хамер, Смит, Конголо (Дурм 56), Хогг, Бакуна, Качунга (Ахирн-Грант 83), Муй, Диахаби, Йоргенсен Занка, Шиндлер, Панчеон (Депуатр 66)

Главный тренер: Зиверт Ян.

«Арсенал»: Лено, Косьельни, Начо Монреаль, Мустафи, Лукас Торрейра (Эль-Нени 59), Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Колашинац, Мхитарян (Суарес 76), Ляказетт, Ивоби (Уиллок 88)

Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Шиндлер 36, Конголо 49, Мэйтленд-Найлз 55

Судья: Мосс Джонатан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном матче «Ливерпуль» разгромил «Борнмут».