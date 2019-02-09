«Спартак» уступил «Словану»

«Спартак» проиграл «Словану» в контрольном матче.
«Спартак» - «Слован» 1:3 (0:2)
Голы: Мелкадзе 84 - Шпорар 20, Холман 29, Шпорар 48
Состав «Спартака»: Селихов (Максименко 10), Боккетти (Кутепов 46), Джикия (Гапонов 61), Рассказов (Ташаев 65), Айртон (Комбаров 61), Глушаков (Игнатов 62), Зобнин (Фернандо 46), Ханни (Гулиев 61), Адриано (Глушенков 61), Зе Луиш (Мелкадзе 62), Роша (Ломовицкий 46).
Главный тренер: Олег Кононов.
Предупреждения: Фернандо 86, Гулиев 83.
Ранее «Ахмат» уступил корейскому клубу «Сувон».
Совпадение? Не думаю :)
Совпадение? Не думаю :)
ни чего страшного наше время наступит с 3 марта
а смеяться будем через 3 дня когда турки нагнут проект
ни чего страшного наше время наступит с 3 марта
а смеяться будем через 3 дня когда турки нагнут проект
https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE
Когда во втором тайме на поле были в основном пацаны, Спартак полностью владел инициативой. Играли быстрее, чем "основной" состав.
Гулиев и Игнатов были в порядке.
Когда во втором тайме на поле были в основном пацаны, Спартак полностью владел инициативой. Играли быстрее, чем "основной" состав.
Гулиев и Игнатов были в порядке.
хахахаха
хахахаха
Если бы продолжили побеждать всех подряд, я бы напрягся.
А то, как Зенит год назад. Всех крушил зимой, а начался чемпионат и сдулся.
Пусть Спартак хоть все оставшиеся контрольные игры проиграет - без разницы. Очки в таблицу начнут начислять только с 3-го марта. До этого дня - хоть трава не расти.
Если бы продолжили побеждать всех подряд, я бы напрягся.
А то, как Зенит год назад. Всех крушил зимой, а начался чемпионат и сдулся.
Пусть Спартак хоть все оставшиеся контрольные игры проиграет - без разницы. Очки в таблицу начнут начислять только с 3-го марта. До этого дня - хоть трава не расти.
Шли домой спартачи,
От стыда потихоньку сгорая
Гыгыгы
Шли домой спартачи,
От стыда потихоньку сгорая
Гыгыгы
На глазах у Стасяна отымели как хотели...
На глазах у Стасяна отымели как хотели...