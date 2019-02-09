«Спартак» уступил «Словану»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен  Фулхэм 0:3  Ман Юнайтед 42 16 1.05
18:00 Матч завершен  Ливерпуль 3:0  Борнмут - - -
18:00 Матч завершен  Хаддерсфилд 1:2  Арсенал - - -
18:00 Матч завершен  Кристал Пэлас 1:1  Вест Хэм - - -
18:00 Матч завершен  Уотфорд 1:0  Эвертон - - -
18:00 Матч завершен  Саутгемптон 1:2  Кардифф 2.03 3 4.5
20:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Бернли 2 3.25 4
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Хетафе 3:1  Сельта 1.68 2.8 10
18:15 Матч завершен  Атлетико М 1:3  Реал 2.45 3.25 2.85
20:30 сегодня  Эспаньол -:-  Райо Вальекано 1.7 3.7 4.9
22:45 сегодня  Жирона -:-  Уэска 2.05 3.2 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 22’  Фиорентина 0:0  Наполи 3.6 3.4 2.05
22:30 сегодня  Парма -:-  Интер 5.8 3.9 1.6
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  РБ Лейпциг 0:0  Айнтрахт Ф 1.87 3.15 5
17:30 Матч завершен  Боруссия Д 3:3  Хоффенхайм 1.04 16 50
17:30 Матч завершен  Фрайбург 3:3  Вольфсбург 3.15 2.45 3.05
17:30 Матч завершен  Ганновер-96 2:0  Нюрнберг 1.14 7.2 27
17:30 Матч завершен  Боруссия М 0:3  Герта 3.95 3.05 2.13
20:30 сегодня  Бавария -:-  Шальке-04 1.27 5.9 10
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 68’  ПСЖ 1:0  Бордо 1.28 5.5 10.2
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Анже 2 3.25 4
22:00 сегодня  Амьен -:-  Кан 2.1 3.2 3.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2:0 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.23 5.2 16
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2.35 3.5 2.8
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 0:1 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 25 7.7 1.1
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 0:2 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 37 6.2 1.12
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 1:0 Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик 3:1 Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня 3:1 Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум 3:2 Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса 3:2 Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 67’ Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 2:0 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2 3.05 3.95
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 1:2 Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 0:3 Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.65 3.1 2.65
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 3:0 Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 1.95 2.95 4.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1:3 Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 5.5 3.6 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2:0 Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.13 2.85 3.85
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 1:0 Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 1.35 4.3 9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:0 Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 2:3 Логотип футбольный клуб БериБери 10 4.5 1.33
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2:3 Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.05 3.15 3.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун 3:3 Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.65 2.9 2.8
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3:0 Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1.67 3.4 5.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1:4 Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 12 5.9 1.2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3:1 Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 3.6 3.4 1.97
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1:1 Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 4.9 3.25 1.77
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1:1 Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.45 2.75 3.25
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 6.2 3.6 1.55
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2:0 Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.5 4.15 6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 0:1 Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.6 3.25 2.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2:0 Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.32 4.4 10.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1:1 Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.9 2.8 2.12
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 0:2 Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 7.6 4.1 1.42
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 1:1 Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.4 2.3 2.95
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2.35 2.95 3.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб РедингРединг 2.08 2.95 4.05
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1:1 Логотип футбольный клуб УиганУиган 2.75 2.9 2.8
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 3:4 Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 17 7.9 1.14
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 1.65 3.7 5.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2:0 Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2.13 3.05 3.7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1:2 Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 4.3 3 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.75 2.9 2.75
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.6 3.1 2.7
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 4:4 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.25 2.9 3.35
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1.9 3.1 4.3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1:1 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 3.7 3.25 1.98
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 2.05 2.85 4.15
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 3:1 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине -:- Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 26’ Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 0:0 Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.65 4 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.55 4.2 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 2.3 3.25 3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 4.3 3.8 1.72
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 68’ Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда 3:0 Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 5.2 4 1.55
19:00 72’ Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 1:2 Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.27 4.8 12
19:00 70’ Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2:2 Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 2.3 3.25 3
19:00 70’ Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1:0 Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
19:00 67’ Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 2:0 Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.95 3.25 3.75
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.6 3 2.1
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1.18 5.8 23
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БохумБохум 1:2 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 14 7.8 1.15
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1:0 Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.85 2.5 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1:1 Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 5.3 2.7 1.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1:0 Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 2.5 2.35 4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 2:0 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.3 4.4 11
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1:2 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 10 4.3 1.35
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 1:1 Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 2.75 2.5 3.1
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 0:0 Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 3.2 2.3 2.95
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 0:1 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.6 3.55 5.8
20:00 26’ Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 0:0 Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.15 2.85 4.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.25 2.9 2.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 2:0 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 0:1 Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 15 3.2 1.43
19:00 69’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 0:2 Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.5 2.9 3
19:15 50’ Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.7 3.3 5.2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3.5 3.15 2.1
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик 1:0 Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
20:00 26’ Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 0:0 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 2.25 3 3.3
20:00 27’ Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 0:0 Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 2.5 2.8 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2.25 3.2 3.1
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 0:1 Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 6.5 1.95 2.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 1:2 Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 50 11 1.05
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 0:0 Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 3.55 1.58 6.6
20:00 26’ Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 1:1 Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.3 4.5 10.5
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 2:1 Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа 5.4 3 1.78
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси 3:2 Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису 1.75 2.75 6.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос 5:1 Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя 2:1 Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас 2:1 Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 0:0 Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 1.9 3.3 3.95
19:00 70’ Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 0:2 Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало -:- Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск - - -
09:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб В-Варен Нагасаки (Исахая)В-Варен Нагасаки 3:1 Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс - - -
13:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб БайройтБайройт - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК 5:0 Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом 1:0 Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз 0:0 Логотип футбольный клуб ГомельГомель - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Хробры (Глогув)Хробры - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ 2:1 Логотип футбольный клуб НюкобингНюкобинг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн 0:1 Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 3:1 Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГородеяГородея 3:1 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 2:2 Логотип футбольный клуб Спартак Вл (Владикавказ)Спартак Вл - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НитраНитра 1:2 Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 1:0 Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю 5:1 Логотип футбольный клуб РозенградРозенград - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 3:1 Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 2:0 Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 3:0 Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.3 8.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден 1:1 Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн 3:0 Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
17:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НТСВ Штранд 08НТСВ Штранд 08 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:3 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс -:- Логотип футбольный клуб ВентураВентура - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус 0:2 Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас 1:2 Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 2.15 3.45 3.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап 1.09 9 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.3 3.2 3
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2:0 Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец 1.09 8.5 39
20:00 25’ Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 0:1 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.3 3.1 3.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.25 3.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:1 Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 2.3 3.2 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2.15 3.2 3.2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 2.9 3.2 2.35
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 2:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:2 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:1 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
19:15 53’ Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1:1 Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.25 5.3 14
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 1:1 Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор - - -
19:00 68’ Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 2:0 Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 1.65 3.5 5.5
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун 4:2 Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик 1:1 Логотип футбольный клуб РилРил - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд 1:1 Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр 1:0 Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно 3:1 Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун 2.15 3.55 2.95
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 4.6 1.5 5.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 2:0 Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 2.4 3 3.1
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 0:0 Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.12 8 17
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 0:1 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 14 3.75 1.37
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 1:1 Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 13 4.3 1.32
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1:1 Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 3.35 1.75 5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л 4:0 Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.4 4.3 7.5
19:00 65’ Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 0:0 Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.15 6.4 18
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.65 3.75 5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен - - -
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«Спартак» уступил «Словану»

сегодня, 19:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Слован (Братислава)СлованМатч завершен

«Спартак» проиграл «Словану» в контрольном матче.

«Спартак» - «Слован» 1:3 (0:2)
Голы: Мелкадзе 84 - Шпорар 20, Холман 29, Шпорар 48

Состав «Спартака»: Селихов (Максименко 10), Боккетти (Кутепов 46), Джикия (Гапонов 61), Рассказов (Ташаев 65), Айртон (Комбаров 61), Глушаков (Игнатов 62), Зобнин (Фернандо 46), Ханни (Гулиев 61), Адриано (Глушенков 61), Зе Луиш (Мелкадзе 62), Роша (Ломовицкий 46).
Главный тренер: Олег Кононов.

Предупреждения: Фернандо 86, Гулиев 83.

Ранее «Ахмат» уступил корейскому клубу «Сувон».

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Все комментарии
time out
time out ответил Ангел неБесГрешен
   23 / 769
сегодня в 20:27
Что то пошло не так после трофея. Зря судеек домой отпустили...
Да не отпускали! Миллер соблазнил новыми бешенными контрактами, вот они и не устояли, рванули в Питер. Пока VAR не ввели, надо зенитпроект чемпионом сделать. Так что теперь будет полный беспредел ко всем командам РПЛ, да еще и под "крышей" Дюкова.
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил mangoх12
   2 / 769
сегодня в 20:27
Не все же закономерность прослеживается .. нет егоровских судей - нет побед .. это просто уже аксиома
8 матчей пищевика в чемпионате России при зарубежных свистунах, ни одной победы!
Совпадение? Не думаю :)
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   329 / 769
сегодня в 20:27
и все таки хорошо что слован спустил наших с небес
ни чего страшного наше время наступит с 3 марта
а смеяться будем через 3 дня когда турки нагнут проект
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   88 / 769
сегодня в 20:25
Что опять

Остапчук 67
Остапчук 67
   343 / 769
сегодня в 20:25
Попугаи, как и прежде, кричат по-лошадиному и по-бакланьему.
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил Спартак лучший в мире
   2 / 769
сегодня в 20:25
я очень рад, что дзага сразу поломался на ЧМ 2018. И сюорная сразу стала всех громить. Был бы ваш конский навоз на поле, из группы не вышли
А я рад, что пищевик будет вечным бестрофейником в Европе и продолжит свои позорные дела, типа 1:18, 0:7, 3:10
Footbolista
Footbolista
   25 / 769
сегодня в 20:24
Не слабо бомбит в конюшне на болоте)...жаль Кокорина с нами нет шампусик некому заказать)...
Egorium
Egorium
   150 / 769
сегодня в 20:24
Пупсики продолжают отмечать победу в кубке Тины.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 769
сегодня в 20:24
Перегрелись свинки. Гыгыгы
mangoх12
mangoх12
   5 / 769
сегодня в 20:23
Не все же закономерность прослеживается .. нет егоровских судей - нет побед .. это просто уже аксиома
Литейный 4
Литейный 4 ответил Ангел неБесГрешен
   4 / 769
сегодня в 20:21
Что то пошло не так после трофея. Зря судеек домой отпустили...
Видать план на сезон выполнили. Выиграли картонный кубок, поставили его на пыльную полку, рядом с бромонтановыми банками и нашили 52 звезду. Гыгыгы
Крейсер
Крейсер
   33 / 769
сегодня в 20:21
По игре...
Когда во втором тайме на поле были в основном пацаны, Спартак полностью владел инициативой. Играли быстрее, чем "основной" состав.
Гулиев и Игнатов были в порядке.
Казанский
Казанский ответил leopit
   39 / 769
сегодня в 20:20
Это Спартак хуже Зенита в 9 раз!
Это Спартак проиграл бомжам 0-3?)))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   194 / 769
сегодня в 20:19
Что.... опять?
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   102 / 769
сегодня в 20:19
убогость конебомжей была недавно подтверждена на кубке, порвали всех

хахахаха
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 769
сегодня в 20:18
Что то пошло не так после трофея. Зря судеек домой отпустили...
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире ответил ЦСКА Москва навсегда
   102 / 769
сегодня в 20:18
Хрякам морали читай, когда они радуются травмам Акинфеева, Дзагоева, Васина и т.д.
я очень рад, что дзага сразу поломался на ЧМ 2018. И сюорная сразу стала всех громить. Был бы ваш конский навоз на поле, из группы не вышли
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   36 / 769
сегодня в 20:17
Поздравляю болельщиков коней и бомжей с праздником.
Крейсер
Крейсер
   33 / 769
сегодня в 20:15
Нормально.
Если бы продолжили побеждать всех подряд, я бы напрягся.
А то, как Зенит год назад. Всех крушил зимой, а начался чемпионат и сдулся.
Пусть Спартак хоть все оставшиеся контрольные игры проиграет - без разницы. Очки в таблицу начнут начислять только с 3-го марта. До этого дня - хоть трава не расти.
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил Ваня лучший
   2 / 769
сегодня в 20:15
А если это реальная травма, тебе будет стыдно за свои слова?
Хрякам морали читай, когда они радуются травмам Акинфеева, Дзагоева, Васина и т.д.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ЦСКА Москва навсегда
   17 / 769
сегодня в 20:14
Семеркин понял чем дело пахнет, решил закосить и замениться :)
А если это реальная травма, тебе будет стыдно за свои слова?
leopit
leopit
   248 / 769
сегодня в 20:14
Отправить всем прайдом тарасню на историческую родину!Пусть там коптят термитов и лакомствуют жареной африканской саранчой!
SHMEL
SHMEL
   21 / 769
сегодня в 20:14
mangoх12
mangoх12
   5 / 769
сегодня в 20:14
Жду пока ВЦСПС с речью выступит - Олежка Верим!
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   2 / 769
сегодня в 20:12
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 769
сегодня в 20:11
Там, вдали, у реки
Шли домой спартачи,
От стыда потихоньку сгорая

Гыгыгы
Jum13
Jum13
   13 / 769
сегодня в 20:11
Знатно свиней выпороли
SHMEL
SHMEL
   21 / 769
сегодня в 20:10
Даже как-жалко свиней троллить,убогие они какие-то,жалкие...
На глазах у Стасяна отымели как хотели...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Гуливер
   17 / 769
сегодня в 20:10
Слован на классе трёшечку тарасовскому андердогу закинул,Семинулёхов охрустальнился уже на 10 минуте
Мне кажется, что зубоскалить по поводу травмы вратаря команды соперников это не по мужски.Я не помню чтобы кто-то радовался травме , например, Нобоа. Ребята, оставайтесь людьми , даже если вы фанаты!
oncha
oncha
   44 / 769
сегодня в 20:10
Опять тарасовские Родину срамят.
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