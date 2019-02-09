«Ливерпуль» отправил три мяча в ворота «Борнмута»

«Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» (65 очков) продолжает лидировать в АПЛ, «Борнмут» (33 очка) - 11-й.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Борнмут» 3:0 (2:0)
Голы: Мане 24, Вейналдум 34, Салах 48
«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум (Александер-Арнольд 77), Фабиньо, Кейта, Салах, Роберто Фирмино (Старридж 90), Мане (Ориги 87)
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Борнмут»: Боруц, Смит, Кук, Аке, Рико (Мепхэм 80), Айб (Соланке 59), Гослинг, Джефферсон Лерма (Муссе 73), Сурман, Фрэйзер, Кинг
Главный тренер: Хоу Эдди.
Предупреждения: Рико 25, Смит 38, Матип 61, Робертсон 87
Судья: Тэйлор Энтони.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Манчестер Юнайтед» разгромил «Фулхэм».
Только фанШколофан сначала заговорил о лицемерии, а теперь за слова ответить не может..
Cтыдно за таких)
Только фанШколофан сначала заговорил о лицемерии, а теперь за слова ответить не может..
Cтыдно за таких)
Джошуа Кинг му4ак, мог травмировать Мане, благо пронесло.
Джошуа Кинг му4ак, мог травмировать Мане, благо пронесло.
Розовые за нас, мерсисайдцы за пенсов)
Розовые за нас, мерсисайдцы за пенсов)