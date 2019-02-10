Гусев: «Сейчас „Рубин“ не может платить по 3 млн евро игрокам»

Бывший президент «Рубина» Александр Гусев рассказал о текущей финансовой ситуации в казанском клубе.

Финансовая ситуация такова, что у клуба четкие рамки, установленные руководством. Зарплаты все вовремя приходят, а долги почти все ликвидированы. Все суды практически прошли. Остался только суд по поводу снятия запрета на участие в еврокубках, и мы к нему подходим в хорошем настроении.

Сейчас у «Рубина» нет возможностей платить сумму в 3 миллиона евро, которые получали Семак, Карадениз. Последний, кто получил в районе двух миллионов, был Гранат. «Рубин» ему на две трети сократил, и он согласился.

Да, возможно, что если появится клуб, который предложит ему большие деньги, то он уйдет. У Кудряшова тоже была большая зарплата, и «Рубин» пытался продать его осенью, но с «Локомотивом» не получилось договориться, хотя общение тесное было.