Осорио покинул пост главного тренера сборной Парагвая

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Интер 5.5 3.6 1.67
20:55 сегодня  Галатасарай -:-  Бенфика - - -
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 сегодня  Лацио -:-  Севилья 2.4 3.2 3.05
20:55 сегодня  Олимпиакос -:-  Динамо К 1.9 3.4 4.3
20:55 сегодня  Ренн -:-  Бетис 2.85 3.3 2.5
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Байер 3.5 3.55 2.05
20:55 сегодня  Славия П -:-  Генк 2.45 3.3 2.9
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.45 3.3 2.9
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.25 3.4 3.15
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.25 3.3 2.25
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.25 3.35 3.2
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.7 4.75 1.37
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 7.6 4.7 1.4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 2:2 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:2 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 0:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал -:- Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 82’ Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:2 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 85’ Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:05 80’ Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе -:- Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб МуромМуром -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех - - -
18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход - - -
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Осорио покинул пост главного тренера сборной Парагвая

сегодня, 05:39

Хуан Карлос Осорио объявил об уходе с поста главного тренера сборной Парагвая по семейным обстоятельствам.

К сожалению, по семейным обстоятельствам я не могу продолжать занимать этот пост. Хочу поблагодарить всех за вашу поддержку. Это придавало мне чувство гордости во время работы во главе национальной команды Парагвая.

57-летний колумбиец возглавил парагвайскую команду в сентябре 2018 года. До этого Осорио был наставником сборной Мексики, которую он вывел в 1/8 финала ЧМ-2018.

У руля сборной Парагвая Осорио успел провести только один матч. Это была товарищеская игра против Южной Африки, которая завершилась со счётом 1:1.

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