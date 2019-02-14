Осорио покинул пост главного тренера сборной Парагвая

Хуан Карлос Осорио объявил об уходе с поста главного тренера сборной Парагвая по семейным обстоятельствам.
К сожалению, по семейным обстоятельствам я не могу продолжать занимать этот пост. Хочу поблагодарить всех за вашу поддержку. Это придавало мне чувство гордости во время работы во главе национальной команды Парагвая.
57-летний колумбиец возглавил парагвайскую команду в сентябре 2018 года. До этого Осорио был наставником сборной Мексики, которую он вывел в 1/8 финала ЧМ-2018.
У руля сборной Парагвая Осорио успел провести только один матч. Это была товарищеская игра против Южной Африки, которая завершилась со счётом 1:1.