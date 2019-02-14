Де Йонг: «Возможно, такие решения проще принимать в пользу топ-клуба»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг подвёл итоги домашней встречи с «Реалом» (1:2) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В частности, де Йонг прокомментировал отменённый при помощи VAR гол защитника «Аякса» Николаса Тальяфико.

Как команда мы выступили здорово. Жаль, что наш гол был отменён. Возможно, подобные решения проще принимать в пользу топ-клуба. У нас была похожая ситуация.

Но мы продолжали показывать хорошую игру, создавали моменты. Плохо, что это не принесло нам лучшего результата.

В Испании мы должны сыграть так же смело и уверенно, как дома. Ещё ничего не решено. Перед своими трибунами «Реал» будет испытывать больше давления.