Рейнгольд: «„Зениту“ не нужен был Ракицкий»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил работу «Зенита» на трансферном рынке.

Самое главное, быть порядочным человеком. Многие болельщики «Зенита» этого не понимают, но со временем они это поймут. Я хочу одно сказать: если мы не будем говорить правду о нашем футболе, он никогда не поменяется в лучшую сторону. А кто его может поменять в лучшую сторону? Чиновники наши, занятые футболом.

Ругаю тот «Зенит», что вижу последние годы. Устроили зимой такую карусель. Шумели, гудели, взяли из «Шахтера» защитника. Зачем он нужен? Ему тридцать лет скоро. Что, он поможет? Конечно, нет. Они с Ивановичем на пару с углового гол пропустили в матче с «Фенербахче», два центральных защитника. Вот всю зиму только и обсуждали, что продажу Паредеса. Такое впечатление, что Паредес – частичка Месси, Роналду и Пеле. О чем мы говорим? С кого-то надо спрашивать за такую работу на трансферном рынке. Я говорю так не потому, что «Зенит» не люблю, а потому что жалко мне в этой обстановке Сережу Семака, ему за все это отвечать.