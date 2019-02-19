Рейнгольд: «„Зениту“ не нужен был Ракицкий»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Рейнгольд: «„Зениту“ не нужен был Ракицкий»

19 февраля 2019, 15:11

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил работу «Зенита» на трансферном рынке.

Самое главное, быть порядочным человеком. Многие болельщики «Зенита» этого не понимают, но со временем они это поймут. Я хочу одно сказать: если мы не будем говорить правду о нашем футболе, он никогда не поменяется в лучшую сторону. А кто его может поменять в лучшую сторону? Чиновники наши, занятые футболом.

Ругаю тот «Зенит», что вижу последние годы. Устроили зимой такую карусель. Шумели, гудели, взяли из «Шахтера» защитника. Зачем он нужен? Ему тридцать лет скоро. Что, он поможет? Конечно, нет. Они с Ивановичем на пару с углового гол пропустили в матче с «Фенербахче», два центральных защитника. Вот всю зиму только и обсуждали, что продажу Паредеса. Такое впечатление, что Паредес – частичка Месси, Роналду и Пеле. О чем мы говорим? С кого-то надо спрашивать за такую работу на трансферном рынке. Я говорю так не потому, что «Зенит» не люблю, а потому что жалко мне в этой обстановке Сережу Семака, ему за все это отвечать.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
19 февраля в 19:05
Рейнгольд полез в друганы к семаку. А чего он пил (или чем кололся, или чего нюхал) накануне? Но пупсики ему и это спустят, лишь бы он в следующем эссе блеванул на Зенит и ЦСКА.

Стыдно за рейнгольда!
порт
порт
   441 / 887
19 февраля в 19:05
Лучше себя пожалей дедушка.
ЮЗИК
ЮЗИК
   328 / 887
19 февраля в 18:22
Там похоже сами разберутся кто им нужен
ДАША Д
ДАША Д
   217 / 887
19 февраля в 15:52
Взяли кого сумели.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
19 февраля в 15:48
Очень похоже на истерику?!? Может не доел или не допил???
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   722 / 887
19 февраля в 15:39
Мнение Рейнгольда "Зениту" точно не нужно.
Alladins
Alladins
   45 / 887
19 февраля в 15:33
В спартаке половина команды ненужные люди, а возможно, Рейнгольд прав.
Nursultan_rma
Nursultan_rma
   551 / 887
19 февраля в 15:17
Здравствуйте! Почему я сегодня не мог зайти на сайт? Что случилось?
cska plus
cska plus
   12 / 887
19 февраля в 15:13
Старый дед хрюша высказал умозаключение.
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