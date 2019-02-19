Рейнгольд: «Болельщики „Зенита“ меня постоянно оскорбляют в интернете»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал эпизод на тренировке «Зенита», когда Антон Заболотный врезался в маникен. Также ветеран рассказал о критике со стороны болельщиков в свой адрес.

Ну вот, пожалуйста, пример вам, как команда готовится. Хохотушки и все остальное. Нет профессионализма абсолютно. Конечно, в футболе должна быть обстановка простая и домашняя – это я все понимаю. Но, когда доходит до серьезных дел, надо быть серьезным, профессионалом. Когда я начинаю говорить про «Зенит», мне его болельщики отвечают: ты, козел старый, молчи, говори про свой «Спартак». Я ничего не понимаю! Я честно вам скажу: считал людей из Ленинграда культурными, порядочными. По душевной психологии, по всему. Но читаю такое в интернете в свой адрес! Я ведь не первый раз жалуюсь на «Зенит». Мне 80 лет скоро. Какие только оскорбления ни читаю в свой адрес! За что? За то, что пытаюсь ленинградцам помочь разобраться в ситуации? Ребята, ну нельзя же хамить. Вы обнаглели до предела. Оскорбляете пожилого человека, тем более заслуженного. Я же не из помойки вылез. Чемпион Советского союза, кубки выигрывал. Играл в великолепной команде, одной из лучших в стране. И вдруг такой негатив, такая зараза на меня сыпется! Думаю: «Кто это делает? Оказывается, ленинградцы. Беда, просто беда! Куда мы катимся?