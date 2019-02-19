Рейнгольд: «Болельщики „Зенита“ меня постоянно оскорбляют в интернете»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал эпизод на тренировке «Зенита», когда Антон Заболотный врезался в маникен. Также ветеран рассказал о критике со стороны болельщиков в свой адрес.
Ну вот, пожалуйста, пример вам, как команда готовится. Хохотушки и все остальное. Нет профессионализма абсолютно. Конечно, в футболе должна быть обстановка простая и домашняя – это я все понимаю. Но, когда доходит до серьезных дел, надо быть серьезным, профессионалом. Когда я начинаю говорить про «Зенит», мне его болельщики отвечают: ты, козел старый, молчи, говори про свой «Спартак». Я ничего не понимаю! Я честно вам скажу: считал людей из Ленинграда культурными, порядочными. По душевной психологии, по всему. Но читаю такое в интернете в свой адрес! Я ведь не первый раз жалуюсь на «Зенит». Мне 80 лет скоро. Какие только оскорбления ни читаю в свой адрес! За что? За то, что пытаюсь ленинградцам помочь разобраться в ситуации? Ребята, ну нельзя же хамить. Вы обнаглели до предела. Оскорбляете пожилого человека, тем более заслуженного. Я же не из помойки вылез. Чемпион Советского союза, кубки выигрывал. Играл в великолепной команде, одной из лучших в стране. И вдруг такой негатив, такая зараза на меня сыпется! Думаю: «Кто это делает? Оказывается, ленинградцы. Беда, просто беда! Куда мы катимся?
А как иначе? Спорить бесполезно. Зачем Рейнгольду дают трибуну где он судит по каким - то высказываниям, где его обидели. Читает ли он тогда строчки своих спартаковских,, коллег"болеющих за Спартак? Если ему всё это нравится, тогда не о чем говорить.Вывод - не читайте то, что вам не нравится. Вас зовут не Пеле и не Круифф и вас многие не знают, вы не оставили к сожалению своей игрой такой славы как Бутусов, Дементьев, Численко, Нетто, Стрельцов, Федотов и многие другие и это не наша и не ваша вина - это жизнь. Не читайте, если вам не нравится. Если вы не любите Петербург и вас никто не заставит любить, этот город и не такое переживал. Вы бывший игрок Спартака и не больше и если кому-то не интересны ваши замечания, в этом ничего страшного, вы ведь не Лобановский и не Морозов. Будьте здоровы. А то что вы не любите болельщиков из Петербурга, то вы не одиноки в этом и наши к болельщикам Спартака особой любви не испытывают, это чувство обоюдное. Наслаждайтесь игрой и не сейте смуту.Жизнь прекрасна и в ней есть место для радости и разочарования и в футболе и во всё остальном.
А как иначе? Спорить бесполезно. Зачем Рейнгольду дают трибуну где он судит по каким - то высказываниям, где его обидели. Читает ли он тогда строчки своих спартаковских,, коллег"болеющих за Спартак? Если ему всё это нравится, тогда не о чем говорить.Вывод - не читайте то, что вам не нравится. Вас зовут не Пеле и не Круифф и вас многие не знают, вы не оставили к сожалению своей игрой такой славы как Бутусов, Дементьев, Численко, Нетто, Стрельцов, Федотов и многие другие и это не наша и не ваша вина - это жизнь. Не читайте, если вам не нравится. Если вы не любите Петербург и вас никто не заставит любить, этот город и не такое переживал. Вы бывший игрок Спартака и не больше и если кому-то не интересны ваши замечания, в этом ничего страшного, вы ведь не Лобановский и не Морозов. Будьте здоровы. А то что вы не любите болельщиков из Петербурга, то вы не одиноки в этом и наши к болельщикам Спартака особой любви не испытывают, это чувство обоюдное. Наслаждайтесь игрой и не сейте смуту.Жизнь прекрасна и в ней есть место для радости и разочарования и в футболе и во всё остальном.
Не преминул дед тролльнуть вонючек походу
Не преминул дед тролльнуть вонючек походу
Это позор. По прошествии времени забылось, простилось многое, но такое непростительно. Вечный позор фратрии. Ряд федунботов нашего ресурса тоже болели за звезду, кто-то вывесил картинку о братстве спартака, звезды и олимпиакоса. Остальные вывели в топ.
И ни один фан спартака не извинился за своих одноклубников, не осудил столь мерзкое поведение. Вместо этого - попытки отмазать, оправдать фратрию, попытки назвать неприемлемое приемлемым.
Надеюсь, это навсегда останется доступным пользователям Соккера. Это библиотека федунботства.
17к мажейка не засчитал чистый гол Краснодара, что позволило клубу из пригорода Белграда незаслуженно войти в группу. Но Великий ЦСКА вышвырнул их из ЛЕ как нашкодивших котят.
Это позор. По прошествии времени забылось, простилось многое, но такое непростительно. Вечный позор фратрии. Ряд федунботов нашего ресурса тоже болели за звезду, кто-то вывесил картинку о братстве спартака, звезды и олимпиакоса. Остальные вывели в топ.
И ни один фан спартака не извинился за своих одноклубников, не осудил столь мерзкое поведение. Вместо этого - попытки отмазать, оправдать фратрию, попытки назвать неприемлемое приемлемым.
Надеюсь, это навсегда останется доступным пользователям Соккера. Это библиотека федунботства.
17к мажейка не засчитал чистый гол Краснодара, что позволило клубу из пригорода Белграда незаслуженно войти в группу. Но Великий ЦСКА вышвырнул их из ЛЕ как нашкодивших котят.
О культурных и порядочных людях из Ленинграда - забудь. Нет, Валера Ленинграда! Есть Санкт-Петербург и новые времена, с новыми людьми, совсем не похожими на тех, кого ты знал раньше.
Почему тебе хамят и оскорбляют? Да вот за то, что ты вылез не из помойки. Не их поля ягода. Интернет это тоже помойка. Поэтому, если не желаешь читать о себе грязь, не лезь в интернет, береги свои нервы.
И сейчас, после прочтения твоего комментария, набежит масса "лыцарей" защитников питерского зенита, с ведрами и ушатами очередных помоев в твой адрес. Запомни, Валера, ленинградцев больше нет, а если еще и остались, то это уже музейные экспонаты.
О культурных и порядочных людях из Ленинграда - забудь. Нет, Валера Ленинграда! Есть Санкт-Петербург и новые времена, с новыми людьми, совсем не похожими на тех, кого ты знал раньше.
Почему тебе хамят и оскорбляют? Да вот за то, что ты вылез не из помойки. Не их поля ягода. Интернет это тоже помойка. Поэтому, если не желаешь читать о себе грязь, не лезь в интернет, береги свои нервы.
И сейчас, после прочтения твоего комментария, набежит масса "лыцарей" защитников питерского зенита, с ведрами и ушатами очередных помоев в твой адрес. Запомни, Валера, ленинградцев больше нет, а если еще и остались, то это уже музейные экспонаты.
Человек заслуженный, но, иногда, такие перлы выдаёт..:)))
Человек заслуженный, но, иногда, такие перлы выдаёт..:)))