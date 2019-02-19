Рейнгольд: «Болельщики „Зенита“ меня постоянно оскорбляют в интернете»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
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02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
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Рейнгольд: «Болельщики „Зенита“ меня постоянно оскорбляют в интернете»

19 февраля 2019, 14:58

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал эпизод на тренировке «Зенита», когда Антон Заболотный врезался в маникен. Также ветеран рассказал о критике со стороны болельщиков в свой адрес.

Ну вот, пожалуйста, пример вам, как команда готовится. Хохотушки и все остальное. Нет профессионализма абсолютно. Конечно, в футболе должна быть обстановка простая и домашняя – это я все понимаю. Но, когда доходит до серьезных дел, надо быть серьезным, профессионалом. Когда я начинаю говорить про «Зенит», мне его болельщики отвечают: ты, козел старый, молчи, говори про свой «Спартак». Я ничего не понимаю! Я честно вам скажу: считал людей из Ленинграда культурными, порядочными. По душевной психологии, по всему. Но читаю такое в интернете в свой адрес! Я ведь не первый раз жалуюсь на «Зенит». Мне 80 лет скоро. Какие только оскорбления ни читаю в свой адрес! За что? За то, что пытаюсь ленинградцам помочь разобраться в ситуации? Ребята, ну нельзя же хамить. Вы обнаглели до предела. Оскорбляете пожилого человека, тем более заслуженного. Я же не из помойки вылез. Чемпион Советского союза, кубки выигрывал. Играл в великолепной команде, одной из лучших в стране. И вдруг такой негатив, такая зараза на меня сыпется! Думаю: «Кто это делает? Оказывается, ленинградцы. Беда, просто беда! Куда мы катимся?

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   344 / 887
20 февраля в 01:27
Все в Петербурге виноваты?

А как иначе? Спорить бесполезно. Зачем Рейнгольду дают трибуну где он судит по каким - то высказываниям, где его обидели. Читает ли он тогда строчки своих спартаковских,, коллег"болеющих за Спартак? Если ему всё это нравится, тогда не о чем говорить.Вывод - не читайте то, что вам не нравится. Вас зовут не Пеле и не Круифф и вас многие не знают, вы не оставили к сожалению своей игрой такой славы как Бутусов, Дементьев, Численко, Нетто, Стрельцов, Федотов и многие другие и это не наша и не ваша вина - это жизнь. Не читайте, если вам не нравится. Если вы не любите Петербург и вас никто не заставит любить, этот город и не такое переживал. Вы бывший игрок Спартака и не больше и если кому-то не интересны ваши замечания, в этом ничего страшного, вы ведь не Лобановский и не Морозов. Будьте здоровы. А то что вы не любите болельщиков из Петербурга, то вы не одиноки в этом и наши к болельщикам Спартака особой любви не испытывают, это чувство обоюдное. Наслаждайтесь игрой и не сейте смуту.Жизнь прекрасна и в ней есть место для радости и разочарования и в футболе и во всё остальном.
time out
time out ответил parallels
   27 / 887
19 февраля в 19:49
Кроме детского лепета, я от тебя ничего и не ожидал. Опять лажа, от пытающегося показать себя шутником. К твоему хрюканью и повизгиванию уже все привыкли. "Лажу", как ты говоришь, старого хрыча все понимают, хоть и воспринимают по разному, но прочитав твои "шутки", люди вертят пальцем у виска. А оценивают твои эпохальные "произведения" лайками своих клонов, такие же как ты "шутники". И главное, что ты сам все это понимаешь, думаю, что не так сильно все запущено, чтобы не понимать.
Byvaliy
Byvaliy
   61 / 887
19 февраля в 18:48
Раньше у Рейнгольда была кличка всадник без головы, нынче ничего не изменилось.
time out
time out ответил parallels
   27 / 887
19 февраля в 18:43
А теперь прикинь, Параллельный, что ты лажу несешь еще большую и ежедневно, но если я тебя назову так же, как ты называешь его, меня отправят в бан. Но ты мне скажи, чем ты лучше. А ведь он, в отличии от тебя говорит правду, которая не всем нравится, потому что правда.
Т34
Т34 ответил Гус Пойет
   21 / 887
19 февраля в 18:33
Я же не из помойки вылез. Не преминул дед тролльнуть вонючек походу
Да тут и троллить не надо. Так и есть
Denkuz
Denkuz
   66 / 887
19 февраля в 17:49
Маразм рейнгольда уже давно вышел за границы тарасовской фермы.
Zorghe
Zorghe ответил Т34
19 февраля в 17:46
Старый ты, Валера. Не привык к оскорблениям сопливых школьников и переростков в возрасте, но недоростков по уму. Все эти "герои" сидят у компьютеров и им все до лампочки, они храбры и невероятно сильны потому, что недосягаемы. О культурных и порядочных людях из Ленинграда - забудь. Нет, Валера Ленинграда! Есть Санкт-Петербург и новые времена, с новыми людьми, совсем не похожими на тех, кого ты знал раньше. Почему тебе хамят и оскорбляют? Да вот за то, что ты вылез не из помойки. Не их поля ягода. Интернет это тоже помойка. Поэтому, если не желаешь читать о себе грязь, не лезь в интернет, береги свои нервы. И сейчас, после прочтения твоего комментария, набежит масса "лыцарей" защитников питерского зенита, с ведрами и ушатами очередных помоев в твой адрес. Запомни, Валера, ленинградцев больше нет, а если еще и остались, то это уже музейные экспонаты.
    Семьнуль команда
    Семьнуль команда
       132 / 887
    19 февраля в 17:44
    Рейнгольду стоит извиниться перед болельщиками самого титулованного российского клуба.
    Гус Пойет
    Гус Пойет
       250 / 887
    19 февраля в 17:30
    Я же не из помойки вылез.

    Не преминул дед тролльнуть вонючек походу
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       97 / 887
    19 февраля в 17:26
    А ты не жалуйся и не плачь! До 80 лет дожил и тут нашел повод для обиды. Закрывай глаза на это, а лучше не читай комментарии в интернете)
    RIR68
    RIR68
       183 / 887
    19 февраля в 16:44
    Дедушка Валера, да Вас и спартачи не особо любят и Федун пенсию не назначил)))
    Alladins
    Alladins
       45 / 887
    19 февраля в 16:36
    Разве так можно себя вести старому человеку, пусть хоть и спартачу?
    Лакшери
    Лакшери
       275 / 887
    19 февраля в 16:13
    ахахахахахах обнаглели до предела // если бомбит - не лезь в интернет !
    blasgovest
    blasgovest
    19 февраля в 15:56
    Старый провокатор и демагог, наверняка, единорос.
    PITER_1
    PITER_1
       672 / 887
    19 февраля в 15:55
    я всегда считал, что еврей особенно старый должен быть умным, однако после тарасовки даже еврей становится тупой свиньей
    Karabal
    Karabal
    19 февраля в 15:52
    Рейнгольдами произрастает тарасовка.
    161регион
    161регион
       7 / 887
    19 февраля в 15:51
    Не только зенитовские болельщики тебя оскарбляют старый зачахлый маразматик....
    11-и метровый
    11-и метровый
       170 / 887
    19 февраля в 15:50
    Стыдно за спартак, что такие там были.
    yrasikos22
    yrasikos22
       467 / 887
    19 февраля в 15:46
    Василий 50
    Василий 50
       383 / 887
    19 февраля в 15:41
    Сам провоцирует.
    Nafnafik
    Nafnafik
       43 / 887
    19 февраля в 15:41
    А как сам оскорблял болельщика спартака в прямом эфире 56ом, забыл?
    Семьнуль команда
    Семьнуль команда
       132 / 887
    19 февраля в 15:39
    Если бы только болельщики Зенита, а то все кому ни лень.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил ЦCКА навсегда
       1 / 887
    19 февраля в 15:35
    Дед на соккере сидит по тихому :)
    Уж не под Филлом ли сидит на Соккере.Гыгыгы
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       35 / 887
    19 февраля в 15:30
    Сейчас перечитал ветки августа 2017-го. Когда Краснодар играл в ЛЕ с црвьеной звездой.
    Это позор. По прошествии времени забылось, простилось многое, но такое непростительно. Вечный позор фратрии. Ряд федунботов нашего ресурса тоже болели за звезду, кто-то вывесил картинку о братстве спартака, звезды и олимпиакоса. Остальные вывели в топ.
    И ни один фан спартака не извинился за своих одноклубников, не осудил столь мерзкое поведение. Вместо этого - попытки отмазать, оправдать фратрию, попытки назвать неприемлемое приемлемым.
    Надеюсь, это навсегда останется доступным пользователям Соккера. Это библиотека федунботства.

    17к мажейка не засчитал чистый гол Краснодара, что позволило клубу из пригорода Белграда незаслуженно войти в группу. Но Великий ЦСКА вышвырнул их из ЛЕ как нашкодивших котят.
    Т34
    Т34
       21 / 887
    19 февраля в 15:27
    Старый ты, Валера. Не привык к оскорблениям сопливых школьников и переростков в возрасте, но недоростков по уму. Все эти "герои" сидят у компьютеров и им все до лампочки, они храбры и невероятно сильны потому, что недосягаемы.
    О культурных и порядочных людях из Ленинграда - забудь. Нет, Валера Ленинграда! Есть Санкт-Петербург и новые времена, с новыми людьми, совсем не похожими на тех, кого ты знал раньше.
    Почему тебе хамят и оскорбляют? Да вот за то, что ты вылез не из помойки. Не их поля ягода. Интернет это тоже помойка. Поэтому, если не желаешь читать о себе грязь, не лезь в интернет, береги свои нервы.
    И сейчас, после прочтения твоего комментария, набежит масса "лыцарей" защитников питерского зенита, с ведрами и ушатами очередных помоев в твой адрес. Запомни, Валера, ленинградцев больше нет, а если еще и остались, то это уже музейные экспонаты.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 887
    19 февраля в 15:18
    Дед на соккере сидит по тихому :)
    particular
    particular
       8 / 887
    19 февраля в 15:17
    Дааа... Валерию Леонидовичу прилетает и справа, и слева, и сверху, и снизу..:))
    Человек заслуженный, но, иногда, такие перлы выдаёт..:)))
    cska plus
    cska plus
       12 / 887
    19 февраля в 15:15
    Ахахах! Стариаа даже птдкалывают собственные болелы.
    Miaf
    Miaf
       42 / 887
    19 февраля в 15:06
    Рейнгольд тонко потроллил болельщиков зени словами , что он не из помойки вылез.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       35 / 887
    19 февраля в 15:02
    Твои одноклубники гадости пишут про Акинфеева, Головина, лучше им замечания делай!
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