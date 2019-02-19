Дьяков: «ВТБ может решить проблемы „Динамо“ с финансовым фэйр-плей»

Бывший исполнительный директор «Динамо» Роман Дьяков, ныне занимающий должность заместителя начальника управления эксплуатации ФГУП «Спорт-Инжиниринг», считает, что банк ВТБ может решить проблемы столичного клуба с финансами.
На мой взгляд, в тот раз вопросы, связанные с финансовой дисциплиной, были изучены слишком поверхностно. У банка в принципе достаточно возможностей организовать всё так, чтобы финансовый фэйр-плей не стал проблемой для «Динамо». В своё время консультантами для ВТБ даже проводилось исследование на эту тему.
Бюджет в районе 3,5-4 миллиардов вполне достаточен для того, чтобы играть в Европе. Но, повторюсь, только если удастся построить рабочую схему клубного управления. Иначе, как показывает опыт «Динамо», можно остаться ни с чем и при больших вложениях.
вроде и ставка хорошая 9,3%
но, как выяснилась потом такая ставка на определенных условиях.
нужно было собрать кучу документов, потратить около 50 тысяч на всякие страховки, паспорт БТИ, нотариуса... короче дешевле получилось остаться в Сбербанке))
все банки это сплошное наеба..во((
вроде и ставка хорошая 9,3%
но, как выяснилась потом такая ставка на определенных условиях.
нужно было собрать кучу документов, потратить около 50 тысяч на всякие страховки, паспорт БТИ, нотариуса... короче дешевле получилось остаться в Сбербанке))
все банки это сплошное наеба..во((
Тренер с бровки поля видит команду в спортивном плане...
А руководство клуба имеет некоторые амбициозные планы...
Но для их реализации необходимо совместить цели, задачи, финансовые возможности, спортивные кондиции... А это в наших условиях, почти, невыполнимо... Тем более в Динамо, на лицо, многолетняя запутанность во всех плоскостях клубной деятельности...
Тренер с бровки поля видит команду в спортивном плане...
А руководство клуба имеет некоторые амбициозные планы...
Но для их реализации необходимо совместить цели, задачи, финансовые возможности, спортивные кондиции... А это в наших условиях, почти, невыполнимо... Тем более в Динамо, на лицо, многолетняя запутанность во всех плоскостях клубной деятельности...