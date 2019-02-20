Тер Штеген: «Суарес? Я не могу обсуждать коллегу. Он очень старается»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген дал комментарий после выездной ничьей с «Лионом» (0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы надеялись на большее, но результат справедлив для обеих команд, поэтому нам нужно смотреть вперёд.

Впереди много матчей, мы хотим выйти в следующий раунд, и чтобы сделать это, мы должны показать свой максимум. Конечно, мы уверены в себе, потому что, хоть «Лион» и является высококлассной командой, мы сильны в атаке и знаем, что в любой момент можем огорчить соперника.

Мы не разочарованы, потому что знаем, что должны делать, и наша цель – выход в следующую стадию.

Суарес не использовал свои моменты? Я не могу обсуждать коллегу, но мы знаем, что он обладает высоким уровнем мастерства, и мы рады иметь его в команде. Мы должны продолжать работать как в индивидуальном плане, так и коллективном.

Суарес делает всё возможное, чтобы показывать свой максимум. Надеюсь, что вскоре он снова забьёт, потому что это придаст ему уверенность. Он всегда прикладывает максимум усилий.