Робертсон: «В другой раз мы бы точно добились иного результата»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал ничейный результат первого матча с «Баварией» (0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы играли дома и поэтому, конечно, разочарованы результатом.

Мы хотим побеждать в каждом домашнем матче, но сегодня мы встретились с очень опытным соперником, который знал, как сорвать наши планы, как расстроить наших фанатов, и им удалось это сделать. Но у нас были шансы на победу. В другой день мы бы точно добились иного результата. Не думаю, что кто-то сможет доказать, что ничья была справедливым результатом этой игры.

Конечно, они больше нас довольны сухим матчем, но не пропустить дома в Лиге чемпионов – это очень важно.

Если в гостях мы создадим столько же моментов, но будем чуть хладнокровнее, полагаю, мы сможем им забить.