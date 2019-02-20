Хуммельс: «Шансы равны, но в Мюнхене не любит играть ни одна команда»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс подвёл итоги выездного матча с «Ливерпулем» (0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы можем быть довольны той игрой, что показал каждый из нас. Мы были дисциплинированны и реализовали наставления тренера. Сегодня мы должны были нейтрализовать сильные стороны соперника. Нам это отлично удалось. Мы хотели не дать трём их атакующим игрокам развернуться.

Я считаю, что шансы на проход дальше 50 на 50. Дома мы должны побеждать. Ни одна команда не любит приезжать в Мюнхен.