Нойер: «Жаль, что не удалось забить „Ливерпулю“ на выезде»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями от первого матча с «Ливерпулем» (0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Само собой, мы понимали, с кем нам предстоит иметь дело. «Ливерпуль» располагает быстрыми атакующими футболистами. Мы демонстрировали хорошую командную игру, располагались компактно. Мы хотели добыть хороший результат. Жаль, что не удалось забить. Гол на выезде всегда важен, но сегодня в атаке нам, возможно, немного не хватило мощности, так как мы много сил тратили на оборону.

Расклад перед ответным матчем не так уж плох. Если бы нам до матча сказали, что счёт будет 0:0, то мы бы хорошо восприняли эту новость.