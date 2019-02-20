Вальверде: «Суарес? Важно то, что у него есть эти моменты»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после первого матча с «Лионом» (0:0) в 1/8 финала Лиге чемпионов высказался на тему реализации форварда «сине-гранатовых» Луиса Суареса.

Форма Суареса меня не беспокоит. Я бы волновался сильнее, если бы у него не было голевых моментов. Это работа нападающего, и если у него нет возможностей забить, тогда он создаёт их для своих партнёров.

Он заставляет соперника опасаться его. Но таков футбол, и у нападающих всегда будут чёрные полосы. Важно, чтобы форвард имел моменты.